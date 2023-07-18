郭台銘批賴清德棄「一中各表」 加劇戰爭威脅

鴻海創辦人郭台銘投書「華盛頓郵報」，批判日前民進黨總統參選人賴清德在「華爾街日報」的投書內容，指賴要放棄「一中各表」框架來和中國大陸談判，只是加劇戰爭威脅；唯有通過在「一中各表」框架下直接與中國合作，兩岸才能真正走向和平。

華盛頓郵報昨天刊出郭台銘投書內容。郭台銘指出，民進黨執政高層種種做法使美中台情勢更加緊張，兩岸過去存在「一中各表」的「九二共識」，儘管雙方對「一個中國」有不同的解釋，但都同意接受「一個中國」的框架，因此進行了有成效的協商與交流；但民進黨政府明白破壞了這項「一中各表」的共識，至今無法恢復兩岸對話。

投書內容更指，賴清德堅持要與北京進行「不設任何前提條件」的談判，使台灣在國際上進一步被孤立，損害了台灣的經濟，讓全世界都覺得台灣很不安全。他主張，立即恢復台灣與中國大陸之間的直接兩岸談判。