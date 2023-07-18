聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘批賴清德棄「一中各表」 加劇戰爭威脅

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
美國「華盛頓郵報」刊出鴻海創辦人郭台銘（圖）投書，郭台銘批判日前民進黨總統參選人賴清德在「華爾街日報」的投書內容，指賴要放棄「一中各表」框架來和中國大陸談判，只是加劇戰爭威脅。記者陳正興／攝影
美國「華盛頓郵報」刊出鴻海創辦人郭台銘（圖）投書，郭台銘批判日前民進黨總統參選人賴清德在「華爾街日報」的投書內容，指賴要放棄「一中各表」框架來和中國大陸談判，只是加劇戰爭威脅。記者陳正興／攝影

鴻海創辦人郭台銘投書「華盛頓郵報」，批判日前民進黨總統參選人賴清德在「華爾街日報」的投書內容，指賴要放棄「一中各表」框架來和中國大陸談判，只是加劇戰爭威脅；唯有通過在「一中各表」框架下直接與中國合作，兩岸才能真正走向和平。

華盛頓郵報昨天刊出郭台銘投書內容。郭台銘指出，民進黨執政高層種種做法使美中台情勢更加緊張，兩岸過去存在「一中各表」的「九二共識」，儘管雙方對「一個中國」有不同的解釋，但都同意接受「一個中國」的框架，因此進行了有成效的協商與交流；但民進黨政府明白破壞了這項「一中各表」的共識，至今無法恢復兩岸對話。

投書內容更指，賴清德堅持要與北京進行「不設任何前提條件」的談判，使台灣在國際上進一步被孤立，損害了台灣的經濟，讓全世界都覺得台灣很不安全。他主張，立即恢復台灣與中國大陸之間的直接兩岸談判。

2024大選 總統大選 一中各表 華盛頓郵報 郭台銘 賴清德 華爾街日報 九二共識

延伸閱讀

郭台銘投書華盛頓郵報 批賴清德不該放棄一中各表框架談判

郭台銘宜蘭「拔椿」？ 挺郭派議員、農會三巨頭閉門座談

郭台銘贊助蓬萊國小棒球隊出國經費 8月赴美參賽

親曝716遊行「原本要翻欄杆」 郭台銘：想跟與年輕人一起曬太陽

相關新聞

侯友宜月底訪日本 將見前首相麻生太郎

七二三國民黨全代會後，總統參選人侯友宜預計出訪日本、美國。據悉，侯友宜將於七月卅一至八月二日訪日，預定拜會前首相麻生太郎...

賴清德8月過境美國 擬選台僑多的城市

我國南美洲邦交國巴拉圭總統當選人潘尼亞將於八月十五日舉辦就職典禮，總統府昨天宣布蔡英文總統指派副總統賴清德擔任特使率團參...

郭台銘批賴清德棄「一中各表」 加劇戰爭威脅

鴻海創辦人郭台銘投書「華盛頓郵報」，批判日前民進黨總統參選人賴清德在「華爾街日報」的投書內容，指賴要放棄「一中各表」框架...

賴清德8月過境美國 柯文哲近期出訪「研擬規劃中」

外交部今天證實，總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，8月率團到巴拉圭參加新總統就職典禮，並過境美國。民眾黨發言人林子宇回...

郭台銘投書華盛頓郵報 批賴清德不該放棄一中各表框架談判

美國「華盛頓郵報」今晚刊出鴻海創辦人郭台銘投書，郭台銘批判日前民進黨總統參選人賴清德在「華爾街日報」的投書內容，指賴要放...

郭台銘親筆投書華郵全文曝光 直批賴清德投書華爾街日報內容

美國最具權威的政治新聞媒體《華盛頓郵報》，7月17日刊出鴻海（2317）創辦人郭台銘親筆撰寫專文，表達他對當前台灣處於中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦