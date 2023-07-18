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侯友宜月底訪日本 將見前首相麻生太郎

聯合報／ 記者張睿廷劉宛琳／台北報導
新北市長侯友宜（中）昨天出席新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮，並跟著跳暖身操。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（中）昨天出席新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮，並跟著跳暖身操。記者曾原信／攝影

七二三國民黨全代會後，總統參選人侯友宜預計出訪日本、美國。據悉，侯友宜將於七月卅一至八月二日訪日，預定拜會前首相麻生太郎、參議員及眾議員，甚至日方高層級官員，八月一日晚間僑宴。侯友宜訪美行程也在密集聯繫安排，時間點則落在八月底至九月。

據了解，侯友宜訪美，目標是見到副國務卿，不過，美方曾公開表態對所有總統參選人會一視同仁。侯陣營認為，侯訪美行能否見到副國務卿，恐須視副總統賴清德訪美行的情況而定。

侯友宜競辦發言人黃子哲則回應，日本與美國都是重要盟友，相關出訪行程都在安排、討論中，如有進一步消息，會再向外界報告。

據悉，侯友宜訪日期間，會分別以新北市長及總統參選人身分，由於總統大選打得正熱，為免國內發生「內亂」，侯出訪時間不會太長，將直搗黃龍，以東京為主。

另外，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格曾在六月表示，「美國不會在明年的台灣大選中選邊站」，清楚表明美方立場。外交官員分析，賴清德預計八月訪美，不過賴身為副總統，照理來說不能踏足華盛頓，能否像國民黨主席朱立倫蔡英文總統在二〇一六年一樣見到副國務卿備受關注。侯陣營人士認為，賴清德屆時見到的官員是誰、層級為何，可能都會影響侯友宜訪美時見到的最高層級官員。

國民黨涉外人士指出，如果侯友宜是因為賴清德緣故，無法見到副國務卿，那也是受到外力影響，顯示出美方的「公平」，對國民黨、侯友宜來說，並不會扣分。據悉，侯陣營內部還有討論是否只去華盛頓，如有機會，也可能以新北市做基底，前往其它地區做城市外交。不過，距離訪美行尚有一個多月，確定時間點尚未出爐，細節也還在評估、規畫中。

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