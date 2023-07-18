賴清德8月過境美國 擬選台僑多的城市

我國南美洲邦交國巴拉圭總統當選人潘尼亞將於八月十五日舉辦就職典禮，總統府昨天宣布蔡英文總統指派副總統賴清德擔任特使率團參加。對於是否過境美國，外交部次長俞大㵢表示，以往都會安排在美國過境，這次也依以往慣例辦理。據悉，賴將規畫在美國台僑較多的城市過境，並在當地舉辦僑宴。

俞大㵢表示，出席友邦總統就職，具有彰顯兩國邦誼的重要意義，蔡總統特別指派賴清德擔任特使率團前往祝賀，展顯我國對台巴邦誼的重視，我方已經將此規畫知會巴拉圭現任總統阿布鐸及潘尼亞。特使團訂於當地時間八月十四日上午抵達巴拉圭訪問，十五日參加就職典禮。

俞大㵢表示，賴清德這次擔任特使出訪，主要目的是代表蔡總統出席潘尼亞就職典禮及相關活動，也將出席巴拉圭首都亞松森建城四八六周年相關活動。期間賴清德將會晤阿布鐸及潘尼亞，就彼此關切的雙邊合作事項及國際議題交換意見。

俞大㵢表示，阿布鐸曾經在今年二月率團訪台，潘尼亞也剛在七月十一至十五日以總統當選人身分率團訪台，為未來兩國政府及民間加強合作奠定基礎；賴清德這次赴巴拉圭恭賀堅定挺台的潘尼亞就職，意義重大，相關節目都在規畫及協調中。

媒體提問，賴清德是否會過境美國？俞大㵢說，我方去南美洲或中南美出訪，以往都會安排在美國過境，這次也依以往慣例辦理，美國也是以舒適、便利、安全、尊嚴的原則辦理過境。媒體還問，這次過境可能低調，僑宴也不公開？有跟僑胞聯繫了嗎？俞大㵢則沒有進一步說明。

外媒提問，過境不怕引發中國不滿嗎？可能引起新一輪軍演？俞大㵢說，副總統過境美國已經辦理過十次，這是第十一次，這是慣例，以前就是這個樣子，沒有理由跟原因造成不必要的騷擾。

【記者謝守真／綜合報導】副總統賴清德將率團參加巴拉圭總統當選人潘尼亞八月十五日的就職典禮，途中將過境美國。大陸外交部昨稱，堅決反對台獨分裂分子「竄美」，已向美方嚴正交涉。