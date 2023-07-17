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新聞眼／尊蔡最強投手 賴清德難走出自己的路

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
賴清德（中）尊蔡總統為「最強的主戰投手」，自己則是「牛棚投手做好熱身，準備接手投球」。記者林伯東／攝影
賴清德（中）尊蔡總統為「最強的主戰投手」，自己則是「牛棚投手做好熱身，準備接手投球」。記者林伯東／攝影

七一六遊行昨在艷陽烈日下登場，上萬民眾齊聚凱道，對民進黨政府發出怒吼。與此同時，民進黨在圓山大飯店冷氣房內舉行全代會，行政院長陳建仁在台上講著執政七年的政績，蔡英文總統、民進黨主席賴清德台下頻點頭。兩個場景對照，宛若平行時空。

民進黨政府認知的執政成績，顯然和民眾有段不小落差。如同在七月大熱天裡，蔡、賴和所有民進黨立委參選人還穿著外套，再來開著強力冷氣，蔡總統甚至脫口「冷氣還不錯」，和現實相當脫節。

民進黨施政讓人民無感，這點從賴清德民調支持度至今難以突破三成五天花板，即可得到驗證。賴清德雖然選情穩定領先，卻成「弱勢」的總統參選人，目前之所以民調領先，靠的僅是非綠陣營的各有所圖；箇中原因，則和賴承接了蔡總統七年來的執政包袱、民心思變有很大的關係。

全代會主打「團結」，要團結全民，當然也要團結黨內，不過，愈是強調和蔡政府緊扣，諸如昨天安排蔡、賴一起進場橋段，對賴清德選情是福是禍，卻難預料。

最直接的例證就是，七一六遊行對居住正義、司法正義提出質疑，都再三指向蔡政府做得還不夠，作為民進黨籍總統參選人，賴清德別無選擇，只能概括承受；但昨天全代會的府院黨三巨頭大合體，則更明確揭示了「所有人都在同一條船上」。

檢視目前賴清德提出的政策，除了兩岸路線「蔡規賴隨」，諸多內政政策也是在蔡政府規畫的脈絡下進行，蔡英文甚至在就職七周年記者會上說，「若剩下一年任期做不完的事，就一年加四年進行規畫」，賴清德昨天也尊蔡為「最強的主戰投手」，自己則是「牛棚投手做好熱身，準備接手投球」。矛盾的是，若是蔡是「最強的主戰投手」，他要如何超越蔡英文？更遑論擺脫蔡英文陰影，走出一條屬於自己的「賴清德路線」。

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