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藍肯定侯端出牛肉 綠諷「包租公」

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇張曼蘋／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜昨拋出五大居住政策，其中「安心租」要實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化，藍營認為這會讓年輕人有感。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜昨拋出五大居住政策，其中「安心租」要實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化，藍營認為這會讓年輕人有感。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜昨提出五大居住正義政策，國民黨立委肯定侯友宜，認為端出政策牛肉有助於吸引選民關注，但侯還是必須將政策內容講得更清楚，也要不斷宣傳，才不會讓選民「忘記」。民進黨則批評，侯友宜家族在文化大學的出租套房，讓學生負擔重，侯提出「安心租」政策，有夠諷刺。

對於被質疑是「包租公」，侯友宜說，選舉奧步又來了，不但是冷飯熱炒，更重要是他在監察院財產申報一切都合法，大家都可以去檢驗。

國民黨立委王鴻薇表示，侯友宜的住宅政策看起來是因應凱道遊行，這類青年居住政策是必備的「安全技能」，一定要有，端出的政策牛肉是幾分熟、是不是更可口，有助於吸引選民關注。

民進黨發言人張志豪說，侯友宜談居住正義前，請先向新北市民說清楚三件事，尤其青年五大住宅政策其中提到「社宅」跟「安心租」，有夠諷刺。首先是侯友宜市長四年任內社宅規畫是零，社宅沒想法也沒做法。

張志豪說，侯友宜家族在文化大學的出租套房，學生負擔重，建議侯先降價租給學生，不用等選完總統。最後，新北是唯一沒有囤房稅的六都城市，侯過去四年任期，藍營在議會居多數，護航囤房稅根本是在護航建商財團利益。

時代力量立委邱顯智表示，侯友宜日前台大演講版的居住正義，全盤照抄時代力量與民間團體的主張。侯這次拿掉持有稅改革主張，顯見之前沒搞懂國民黨的居住正義立場，「現在終於搞懂，就是跟民進黨半斤八兩」，絕對不會改革持有稅。

2024大選 總統大選 侯友宜 居住正義 財產申報 監察院 邱顯智 王鴻薇

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