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新聞眼／賴清德的三大挑戰才開始

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民進黨總統參選人賴清德。本報系資料照
民進黨總統參選人賴清德。本報系資料照

民進黨全代會今天登場，主軸很明確鎖定在以賴清德為中心進行大造勢，但在全代會之後，包括國際局勢可能的變化、蔡政府的執政包袱，以及非綠陣營可能的整合情況，賴清德所面對的三大挑戰才剛開始。

賴清德面對的第一個挑戰，是美中對抗大環境固然不變，但隨著美國即將大選，中國大陸也有內部經濟問題，美中近來關係可能和緩的訊號不斷。這樣的情況雖有助於降低台海緊張情勢，但對民進黨總統大選選情卻非福音。若年底前「拜習會」成行，恐為主打完全倚賴美方路線的民進黨選情再添變數。

第二個挑戰，是蔡總統執政七年多以來，留下來給賴清德承接的執政包袱恐怕大於紅利。這點從民間人士號召群眾上凱道，對居住正義、司法正義發出怒吼即可得到驗證。若蔡政府一切都做得很好，又怎麼會有社會力動員上凱道。

賴清德所面對的最後一個挑戰，是目前非綠陣營尚未啟動整合，面對各自為政、一盤散沙的藍白陣營，民進黨顯然也還在觀望，還沒真正啟動刀刀見骨的大選模式，連國民黨主席朱立倫最近都說，「別讓民進黨過得太輕鬆」，賴清德尚未面對真正考驗，可見一斑。

總統大選開打至今，賴清德雖然一直保持領先，但賴始終難以突破三成五的支持度，賴可能是歷年來最弱的民進黨總統參選人，甚至連一般認知的四成五綠營基本盤都沒全拿下。如果賴清德與民進黨無法克服這道難題，未來一旦非綠陣營整合成功，恐還有一番硬仗。

今天凱道七一六大遊行，是非綠陣營在選前的首次大集結，參與活動者，心中多有下架民進黨的最大公約數，今天的活動過後，會產生怎樣的化學變化，值得民進黨關注，也可能牽動總統大選戰局。

2024大選 總統大選 賴清德 朱立倫 居住正義

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