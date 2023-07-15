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與柯文哲同框 宣昶有：支持「藍白合」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導
全國中小企業聯誼總會昨晚在立法院康園餐廳餐敘，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右）出席與會，身旁的宣明智兒子宣昶有（左）大談「藍白合」。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會昨晚在立法院康園餐廳餐敘，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右）出席與會，身旁的宣明智兒子宣昶有（左）大談「藍白合」。記者許正宏／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚出席「柯文哲全國中小企業聯誼總會」在立法院康園餐廳舉辦的餐會，聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有出席。

宣昶有受訪時表示，宣明智支持「藍白合」或「白藍合」，他也直言新北市長侯友宜「被某些人騙了，他老闆啊，朱老闆。」對於是否認為鴻海集團創辦人郭台銘也被騙？宣說，「大概全世界都想騙他吧」。

宣明智昨未出席，宣昶有表示，宣明智和柯文哲理念相近，因此派他到場，他與父親都支持「藍白合」或「白藍合」。是否支持郭台銘獨立參選，宣昶有表示，「可以啊」，但最後還是要支持藍白合。他說，民進黨就是因為看到郭、柯、侯有合作機會，才會那麼團結。

至於「藍白合」誰當副手？宣昶有表示，「只要合就可以了」。他也說，宣明智一直有在出手協助促成藍白合或白藍合。他說，柯文哲成績上半場很好，但民進黨下半場都很厲害。目前幫不了侯友宜，時間到藍白合、白藍合會一定歸隊，不歸隊就是讓綠營繼續執政。

該餐會由中小企業主聯合舉辦，柯文哲、台灣民眾黨智庫暨台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、欲代表民眾黨出戰基隆立委的民眾黨秘書長謝立功等人都出席。

柯文哲昨未正式受訪。另據了解，宣明智昨未出席，但柯文哲、宣明智下周將同台。

2024大選 總統大選 柯文哲 藍白合 郭台銘 侯友宜 謝立功 宣明智

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