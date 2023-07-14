影／「下架民進黨」說法 鍾東錦：聽起來不舒服

國民黨主席朱立倫今天到苗栗縣拜會縣長鍾東錦，鍾先前已數度表明自己是藍營大兵，會跟隨黨的腳步走，但朱立倫及藍營高喊的「下架民進黨」說法，鍾東錦並不認同，強調最重要目標是團結促使兩岸和平、追求社會公平正義，媒體追問他支持人選，鍾不明確表態，認為這樣才有利於未來的團結。

鍾東錦去年脫黨參選並成功當選縣長，先前也多次強調一向以藍營大兵自居，現在雖是無黨籍，但也是藍營一分子，會追隨國民黨的腳步走。

朱立倫今天造訪苗栗縣，上午11點拜會苗栗縣政府，鍾東錦在縣府大門守候迎接時被媒體追問他的動向及支持的總統人選，鍾東錦表示現在最重要的是團結，所以支持人選他不該有明顯的態度，要保持一點距離，未來喊團結時「會更有力道」，他的動向從來沒改變過。

針對最近「侯下韓上」的話題，鍾東錦表示每個人都有各自的觀點，應該尊重，他現在沒有特定的支持人選，因每個人都很優秀難以抉擇，支持誰都為難，希望按照朱主席講的要走完程序，提出最棒人選來支持，團結一切可團結的空間，鍾東錦並強調最重要目標是團結促使兩岸和平、追求社會公平正義，

鍾東錦並直言，「下架民進黨」的說法，他聽起來不太舒服，也不認同，應該是要追求兩岸和平、社會公平正義，要說打敗誰、整合問題等等，應該只是手段，最重要目的是要讓台灣社會公平正義、遠離戰爭。

他也提到，副總統賴清德提出私大學生補助2.5萬的政策，時間點有點慢，「如果我是候選人，我會加碼」，但好的政策應沒有快慢 ，反對一項好政策是不對的，也不該因人廢言。