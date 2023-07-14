雙北立委／韓冰還未參選聲量緊咬于美人！國民黨今將「五顧茅廬」

image source：FB／于美人、吳沛憶、YouTube／韓國瑜官方頻道

文／陳宣懿

國民黨台北市第5選區中正萬華區立委參選人一直懸而未決，台北市黨部主委黃呂錦茹為此已與高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰先後會面4次，都未能勸進。黃呂錦茹透露7月13日將再度與韓冰見面，她同時也希望韓國瑜一同說服韓冰。而朱立倫7月13日受訪表示，「韓冰是一位很優秀的年輕人，受到很多的鼓勵，我們都是贊成更多優秀年輕同志為國民黨、為台灣打拚。」

于美人挾帶藝人聲量 助歌后尋人引發討論

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/13～2023/07/12）統計調查，近一個月台北中正萬華區立委潛在人選聲量比較，無黨籍立委參選人于美人總聲量最高，其中以7月4日單日聲量最高，共1,926筆討論。先前台語金曲歌后詹雅雯在高鐵站被撞飛送醫，于美人刊登尋人啟事尋找詹雅雯的救命恩人。另外她為了選立委將本名于耘捷改成于美人，引起網友討論。

國民黨勸進助攻韓冰 未參選聲量就緊追于美人

最近國民黨力拱的新秀韓冰雖然仍未確定參選，但是否要代表國民黨投入台北市立委選舉話題不少，總聲量緊追于美人。其中以7月2日單日聲量最高，也是近一個月3位潛在立委人選中單日聲量最高的人，共2,265筆討論。朱立倫曾當著韓國瑜的面力勸韓冰參選立委，被韓國瑜用冷笑話婉拒。但國民黨仍不放棄，朱立倫7月2日受訪表示，韓國瑜和他都有一個特質，就是蠻怕女兒的，要讓韓國瑜回家討論。

吳沛憶總聲量居末位 批于美人沒跑基層引關注

至於民進黨中正萬華區立委參選人吳沛憶總聲量位居第三，其中以7月9日單日聲量最高，共358筆討論。吳沛憶日前嗆于美人行程都叫工讀生跑，當日于美人反擊，「講出這樣的語言我真的是覺得，好的不學學壞的。」雙方隔空交火引起網友關注。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月13日至2023年07月12日。

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