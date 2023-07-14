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公教軍警消力挺 侯友宜喊全面檢討退撫法

聯合報／ 記者張睿廷張曼蘋楊正海／台北報導

中華民國公教軍警消聯合總會昨為國民黨總統參選人侯友宜舉行「團結大會」，侯友宜表示，「只要我當選總統，一定會檢討退撫法」。全國公教軍警消聯合總會首席副總會長林水吉展現「挺侯」態度，他說，大家一定要站出來力挺，承諾會在年金上做合理改革的侯友宜，若侯沒有當選，一切夢想都會落空。

侯友宜、立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、台北市長蔣萬安昨天都出席公教軍警消聯合總會的會員大會，現場團結挺侯氣氛濃厚。

外界關注前晚侯友宜與鴻海創辦人在台東會面的情形，侯說，他們都是警察出身的眷屬，他本人也是警察，共同信仰的關公都是「重情、重義、重守信」，他們會一起對中華民國全力付出，讓國家安定。

對藍營「換侯」雜音，朱立倫昨表示，現在應槍口對外，近期「綠色特權」橫行，無所忌憚，原因就是要製造藍營內訌。

國民黨前秘書長李乾龍昨也說，郭台銘若執意參選，就會「三輸」，輸掉信用、台灣和平、企業，讓賴清德躺著都選上。

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