聽新聞
test
0:00 / 0:00
公教軍警消力挺 侯友宜喊全面檢討退撫法
中華民國公教軍警消聯合總會昨為國民黨總統參選人侯友宜舉行「團結大會」，侯友宜表示，「只要我當選總統，一定會檢討退撫法」。全國公教軍警消聯合總會首席副總會長林水吉展現「挺侯」態度，他說，大家一定要站出來力挺，承諾會在年金上做合理改革的侯友宜，若侯沒有當選，一切夢想都會落空。
侯友宜、立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、台北市長蔣萬安昨天都出席公教軍警消聯合總會的會員大會，現場團結挺侯氣氛濃厚。
外界關注前晚侯友宜與鴻海創辦人在台東會面的情形，侯說，他們都是警察出身的眷屬，他本人也是警察，共同信仰的關公都是「重情、重義、重守信」，他們會一起對中華民國全力付出，讓國家安定。
對藍營「換侯」雜音，朱立倫昨表示，現在應槍口對外，近期「綠色特權」橫行，無所忌憚，原因就是要製造藍營內訌。
國民黨前秘書長李乾龍昨也說，郭台銘若執意參選，就會「三輸」，輸掉信用、台灣和平、企業，讓賴清德躺著都選上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言