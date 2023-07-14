聽新聞
test
0:00 / 0:00

金溥聰再批「換侯」：有膿包就擠掉

聯合報／ 記者侯俐安張睿廷屈彥辰程平／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰。聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰。聯合報系資料照

國民黨立委鄭麗文拋出「侯下韓上」的「換侯」第一槍，並對國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰隔空嗆聲。金溥聰昨表示，「換侯已經是不可能」，現在還有許多人在鬧；金強調，挑撥是打仗大忌，若不解決會持續到七月廿三日國民黨全代會後，「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，否則對獲勝是非常大的阻礙。

鄭麗文昨接受媒體人王淺秋廣播專訪時表示，她支持韓國瑜的原因是上次總統大選，韓國瑜有五百萬票的基礎，藍營現在可能沒有任何人有這樣的基礎。支持郭台銘的朋友、中南部大咖，過去都非常力挺韓國瑜，韓有能力跟他們交心，進行整合跟團結，而不是一味祭出黨紀。

鄭麗文說，她覺得很奇怪，「到底是犯了哪一條黨紀，不能支持韓國瑜嗎？」國民黨內有人公開說要支持民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，他們都不是黨員，甚至是別黨黨主席，反而她希望韓國瑜出來卻受到最大壓力。

金溥聰昨天受網路節目專訪時，對輔選侯友宜和輔選前總統馬英九最大的不同為何，金溥聰表示，最大的差別是「現在內部有矛盾」，須在短時間內弭平歧見。

金溥聰表示，關鍵時刻，國民黨如果連支持者都在排斥自己人，就中了對方的計，對手隔山觀虎鬥，若不解決，就會持續到全代會以後。看在不服的人眼裡，侯友宜就是「強行通過」，心裡還是不服氣。

聯合報數位版昨報導一名對國家局勢十分關切的藍營金主，過去在藍營內有極高影響力，他對國民黨主席朱立倫近期兩件事極度不滿，也對朱徵召侯不以為然。金溥聰說，明明很多人都懂不可能換侯，「他們會什麼要鬧？如果有訂聯合報數位版，就知道後面金主是誰、打什麼算盤」。

2024大選 總統大選 韓國瑜 金溥聰 鄭麗文 侯友宜 郭台銘 馬英九 朱立倫 柯文哲

延伸閱讀

在野尋共識下架民進黨 金溥聰：但柯侯配100％不可能

「換侯」雜音…國民黨鬧內訌 金溥聰指恐因侯友宜作為

鄭麗文開「換侯」第一槍 金溥聰反嗆青春痘：膿包一定要擠出來

談挺韓國瑜 鄭麗文：唯一與柯文哲共事過的藍營政治人物

相關新聞

金溥聰再批「換侯」：有膿包就擠掉

國民黨立委鄭麗文拋出「侯下韓上」的「換侯」第一槍，並對國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰隔空嗆聲。金溥聰昨表示，「換...

觀察站／對朱立倫態度不一 「換侯」兩勢力各有算計

國民黨黨內「換侯」聲不斷，據了解，主張換侯主要有兩股勢力，一是檯面上以國民黨立委鄭麗文為代表，在金溥聰擔任侯競辦執行長後...

公教軍警消力挺 侯友宜喊全面檢討退撫法

中華民國公教軍警消聯合總會昨為國民黨總統參選人侯友宜舉行「團結大會」，侯友宜表示，「只要我當選總統，一定會檢討退撫法」。...

柯文哲感謝妻子擔任志工團榮譽團長 成「最強後盾」

民眾黨總統參選人柯文哲今天晚間在臉書貼文，號召志工，並公布志工團榮譽團長由妻子陳佩琪擔任，指她當了30多年小兒科醫生，細...

【重磅快評】走入白宮或世界承認？賴神與柯P空中超越賽

台灣的總統所追求的政治目標，應該是走入白宮，或被全世界承認？

侯友宜稱若當選全面檢討退撫法 柯文哲競辦：適時公布政策

中華民國公教軍警消聯合總會今天舉行會員大會，表態「挺侯」，並稱國民黨總統參選人侯友宜是所有總統參選人中最有機會進行「年金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦