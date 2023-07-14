金溥聰再批「換侯」：有膿包就擠掉

國民黨立委鄭麗文拋出「侯下韓上」的「換侯」第一槍，並對國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰隔空嗆聲。金溥聰昨表示，「換侯已經是不可能」，現在還有許多人在鬧；金強調，挑撥是打仗大忌，若不解決會持續到七月廿三日國民黨全代會後，「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，否則對獲勝是非常大的阻礙。

鄭麗文昨接受媒體人王淺秋廣播專訪時表示，她支持韓國瑜的原因是上次總統大選，韓國瑜有五百萬票的基礎，藍營現在可能沒有任何人有這樣的基礎。支持郭台銘的朋友、中南部大咖，過去都非常力挺韓國瑜，韓有能力跟他們交心，進行整合跟團結，而不是一味祭出黨紀。

鄭麗文說，她覺得很奇怪，「到底是犯了哪一條黨紀，不能支持韓國瑜嗎？」國民黨內有人公開說要支持民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，他們都不是黨員，甚至是別黨黨主席，反而她希望韓國瑜出來卻受到最大壓力。

金溥聰昨天受網路節目專訪時，對輔選侯友宜和輔選前總統馬英九最大的不同為何，金溥聰表示，最大的差別是「現在內部有矛盾」，須在短時間內弭平歧見。

金溥聰表示，關鍵時刻，國民黨如果連支持者都在排斥自己人，就中了對方的計，對手隔山觀虎鬥，若不解決，就會持續到全代會以後。看在不服的人眼裡，侯友宜就是「強行通過」，心裡還是不服氣。

聯合報數位版昨報導一名對國家局勢十分關切的藍營金主，過去在藍營內有極高影響力，他對國民黨主席朱立倫近期兩件事極度不滿，也對朱徵召侯不以為然。金溥聰說，明明很多人都懂不可能換侯，「他們會什麼要鬧？如果有訂聯合報數位版，就知道後面金主是誰、打什麼算盤」。