民進黨全代會周日登場 賴盼行政團隊避免出錯

民進黨七月十六日將在圓山飯店舉行全國黨代表大會。據轉述，這次全代會舞台將以棒球為意象，主題是「民主團結挺台灣」。昨天中執會也通過全代會議程，當天將會安排立委、總統參選人一起大造勢。

據轉述，民進黨主席、總統參選人賴清德昨在中執會表示，希望行政團隊避免「出錯」，因為以棒球術語來說，七局後才決定比賽勝負，強力的打擊只是增加精彩度，防守才是勝負關鍵。

賴清德指出，面對大選投票日倒數六個月，希望行政團隊上緊發條，要特別謹慎小心，避免「出錯」，同時也感謝立法院黨團持續協力作戰。

此外，賴清德也特別拜託與會者，可經營YouTube等網路影音平台，因為這是現階段的趨勢，黨公職、立委參選人們應該經營自己的自媒體，還特別點名身兼立委職務的中執委王定宇、莊瑞雄，與正在參選立委的中執委許淑華等人，可以開設YouTube頻道。