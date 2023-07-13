聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯郭破不破冰？ 柯：台灣小小的 總會遇到

聯合報／ 記者楊適群任義宇／高雄報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天南下高雄參訪企業。記者楊適群／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天南下高雄參訪企業。記者楊適群／攝影

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在台東縣同框，並在晚宴同坐主桌，民眾黨主席柯文哲則到高雄，媒體追問侯、郭同框會不會破冰？柯說「台灣小小的，總會遇到」，也沒什麼奇怪，會不會破冰，他哪知道，他近日沒和郭碰面的計畫，「他要見我，會發簡訊給我」。

對於國民黨傳出有中常委想提議連署「藍白合」，柯文哲說，國民黨的家務事，他沒有權利、沒有理由評論，至於藍白合已聽超過半年，誰代表藍？到底要怎麼合作？從來沒聽過，「民眾黨都已經自己提名了，要怎麼談？」

副總統賴清德日前說「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成」，柯文哲昨在臉書表示，「我們應該走向世界，並且妥善處理對美中之關係」。柯受訪時說，台灣總統應帶領台灣走向世界，「我們是要當台灣總統，不是選美國州長，更不是應徵白宮的外庸」。

2024大選 總統大選 柯文哲

延伸閱讀

聯合報黑白集／別人太監，你皇帝？

柯文哲訪前高市議員 朱挺玗：沒計畫參選

郭侯台東同桌相敬如賓 郭台銘稱想用飛機載侯友宜一程

柯文哲指賴清德選美國州長 綠委反嗆他赴美取經當外傭

相關新聞

郭侯握手破冰？侯友宜自曝「兩個月相約不得其門而入」今終於見到了

全國正副議長聯誼會今晚在台東縣「立麗酒店」舉辦，2024國民黨總統參選人侯友宜與鴻海創辦人郭台銘今晚受邀出席晚宴，這是國...

郭侯台東同桌相敬如賓 郭台銘稱想用飛機載侯友宜一程

全國正副議長聯誼會今晚在台東縣「立麗酒店」舉辦，國民黨2024總統參選人侯友宜及鴻海創辦人郭台銘都受邀出席，二人約6點1...

軍演讓郭董飛機無法過夜 郭台銘：只有和平才能談觀光

永齡基金會、鴻海創辦人郭台銘今天下午參加「台東青年企業家座談會」，由於台東市觀光大縣，不少旅宿業者向郭董請教如何讓外籍人...

郭台銘嗆林右昌：請不要一口抹煞老百姓的無助與徬徨

鴻海創辦人郭台銘日前批評都市更新與危老重建2項政策失控，直呼「民進黨政府竟還放任建商坑殺地主」；遭內政部長林右昌批評，「...

觀察站／互道好久不見 藍營看到和的機會？

國民黨總統參選人侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在眾人期待下同框，兩人從最初僅微笑、眼神交流、相互敬酒，到致詞互動、握手...

為都更危老深夜筆戰 林右昌：郭董是生意人 政府不是

鴻海創辦人郭台銘日前批評都市更新與危老重建2項政策失控，與內政部長林右昌在臉書筆戰。鴻海創辦人郭台銘今反嗆，不要一口抹煞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦