侯郭破不破冰？ 柯：台灣小小的 總會遇到

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在台東縣同框，並在晚宴同坐主桌，民眾黨主席柯文哲則到高雄，媒體追問侯、郭同框會不會破冰？柯說「台灣小小的，總會遇到」，也沒什麼奇怪，會不會破冰，他哪知道，他近日沒和郭碰面的計畫，「他要見我，會發簡訊給我」。

對於國民黨傳出有中常委想提議連署「藍白合」，柯文哲說，國民黨的家務事，他沒有權利、沒有理由評論，至於藍白合已聽超過半年，誰代表藍？到底要怎麼合作？從來沒聽過，「民眾黨都已經自己提名了，要怎麼談？」

副總統賴清德日前說「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成」，柯文哲昨在臉書表示，「我們應該走向世界，並且妥善處理對美中之關係」。柯受訪時說，台灣總統應帶領台灣走向世界，「我們是要當台灣總統，不是選美國州長，更不是應徵白宮的外庸」。