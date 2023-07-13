觀察站／互道好久不見 藍營看到和的機會？

國民黨總統參選人侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在眾人期待下同框，兩人從最初僅微笑、眼神交流、相互敬酒，到致詞互動、握手致意，侯友宜雖保持微笑但表現含蓄，相對而言，郭台銘更熱絡放得開，雙方互動雖不多、但總讓藍營能看到「和的機會」？

侯、郭自五月至今已二月餘未見面，透過台東前縣長吳俊立、議長吳秀華穿針引線，終於邀請兩人昨天同訪台東、同桌用餐，但侯友宜、郭台銘「巧遇」後，侯仍保守拘謹，未主動打招呼、僅保持微笑，直到最後郭台銘致詞，侯才稍微放得開、揮手致意。

侯、郭致詞都以一句「好久不見」起頭，但侯先抱怨「二個月用各種形式相約見面，不得其門而入」，用字遣詞讓台下的人微微吃驚，侯又以兩人警眷、警察身分，強調「中華民國派」有共同信念、目標，齊心齊力往前走，也再次以關公信仰，「提醒」郭重情、重義、重承諾，直到最後，才稱讚郭的經濟領導長才。

相對而言，郭台銘表現就較自在、揮灑自如，侯友宜致詞時、郭自若用餐，上台同樣以「好久不見」開場，但戲稱「巧遇」侯市長，除稱讚侯為新北市的付出，也幽默表示「搭私人飛機來台東」，不知道侯在此、要趕飛機，「不然可以搭載一程」，令台下眾人莞爾。

兩人同桌時間約四十餘分鐘，並沒有熱絡互動，從用餐敬酒、相互問候，現場看到更多的是相敬如賓，也讓部分藍營人士糾結憂心。

「能夠見面就是好事！」身為地主的台東縣議長吳秀華坦言，就是順水推舟，趁著這次正副議長聯誼會，大家都希望侯、郭能見面；前縣長吳俊立更直言，「真心希望兩人能夠合，只有團結才有機會贏」。

吳俊立強調，只要有機會見面、有機會說清楚，雙方就不會尷尬，「上面老闆合了、底下的人也不會再亂放話」，這也是他想促成侯、郭見面的主因，但對於下一步，他則含蓄表示「還要努力！」