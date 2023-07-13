各方使力解危機 反侯派繼續拉人

國民黨總統參選人侯友宜的選情，引發黨內中常委、民代和基層焦慮，「換侯」聲浪難以消弭。國民黨「反侯」中常委原本提案建議黨中央完成三階段整合，整合出一組最強參選人，但挺侯派中常委居中協調，黨中央、侯辦間接出手，在各方壓力下，最後未提出，危機暫時解除。

為了降低壓力，反侯中常委的提案內容，已避開「換侯」字眼，提案中並說明，有百分之六十的民眾希望政黨輪替，要求黨中央遵照今年初向全民宣示的總統提名三階段論；最後具體建議，要黨中央兩個月內邀請侯友宜及所有非綠政黨及有志之士，一起參與第三階段，共同推出一組最強候選人。

黨內人士指出，該提案內容雖隻字未提「換侯」，但第三階段到底在整合誰？拱誰？換誰？不用提也知道。黨中央掌握提案內容，並進一步確認連署名單的中常委不超過十人，黨內高層聯繫侯友宜競選副執行長謝政達，雙方在前天分頭打電話給連署常委進行勸退或安撫，除了強調絕無換侯可能，也要常委以黨的團結為重。

在安撫連署中常委後，為了因應昨天不提案後出席常委人數可能不足，黨中央還另外聯絡其他常委盡量到場或以視訊方式出席常會，萬一人數不到開會的一半，也備妥召開談話會的腹案。最後昨天到場簽到開會的八位（包括黨主席朱立倫），加上視訊常委，人數達到過半的十八席。

原本號稱連署過半要提案，最後差點演出中常會空城記，不過，參與連署中常委仍宣稱，沒人撤簽，原本連署的有十七位中常委，正在爭取過半的第十八位中常委，而提案發動的時間原本就訂在下周。