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金溥聰讚侯友宜像拉美左派領導人 綠委諷就是委內瑞拉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜。圖／報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜。圖／報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨天說，侯友宜像是拉丁美洲的左派領導人。民進黨立委林俊憲今天諷刺，這種沒頭沒尾的亂立人設，只能說是病急亂投醫，侯友宜確實很像某些左翼的拉美國家領導人，那就是瀕臨破產的委內瑞拉。

金溥聰昨天接受廣播節目專訪時聲稱，侯友宜很像拉丁美洲左派領導人出來的總統，因為他跟民眾很近，由下而上，治理新北市的政績很好，熟悉民間，不同於過去國家領袖菁英形象，大部分是由上而下，有很大差別。

林俊憲今天在臉書發文表示，「擁有百間套房的包租公像左派領導人，這是哪個平行宇宙？」金溥聰加入侯友宜團隊後，不斷在做一件事情，就是重建侯友宜的人設，眼看「好好做事」、「探長」一個個崩壞，現在又要改成「拉丁美洲左派領導人」。

林俊憲質疑，先不論國民黨什麼時候變成左派政黨，他只好奇擁有超過100間套房的包租公侯友宜，對得起「左派領導人」這個名號嗎？

林俊憲說，金溥聰這種沒頭沒尾的亂立人設，只能說真的是病急亂投醫，連背後代表的意義都沒有仔細思考，更沒有說究竟像哪個領導人，侯友宜的立場確實像某些左翼的拉美國家領導人，那就是瀕臨破產的委內瑞拉。

林俊憲指出，委內瑞拉前總統查維茲和他欽定的繼任者馬杜洛，兩人都是極端反美的代表，甚至跟美國斷交，就是因為如此，他們轉而用石油換取和中國的經濟合作，反而換來經濟崩潰嚴重通膨，侯友宜遠美親中要服貿，就是在走委內瑞拉的老路。

林俊憲表示，拉美左翼運動有其獨特的起源，本質是對殖民時代以來，形成的社會階層壟斷，還有強人軍事政治的反撲，侯友宜如果像拉美的左翼領導人，那他最該鬥爭的人就是前總統蔣介石，「只要侯友宜敢挖自己的根批蔣，那我就信金小刀一次吧！」

2024大選 總統大選 金溥聰 侯友宜 林俊憲

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