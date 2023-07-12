侯友宜民調起不來 沈富雄批「他」寵愛過頭：寵子不孝

國民黨總統參選人侯友宜支持度持續低迷，黨內掀起「挺侯」對決「換侯」的風暴。侯友宜為了弭平黨內雜音，9日提到對四年前韓國瑜選總統時，幫忙不夠深感抱歉，要「對大家攏講歹勢」。對此沈富雄不以為然，認為是侯友宜的身段放不下來，才一直補道歉，引發國民黨立委賴士葆護航「你最近對他（侯友宜）比較嚴格，很嚴格」。

沈富雄、賴士葆11日出席政論節目《少康戰情室》，面對賴士葆批評自己「對侯友宜太嚴格」，沈富雄激動表示「你（賴士葆）就是寵他（侯友宜），就是有你這種人，他（侯友宜）才改不過來。我跟你講，你是第二大罪人，你是在寵什麼？來不及了！你還在寵什麼？寵子不孝，寵豬舉灶，你知道嗎？」

面對沈富雄的批評，賴士葆反攻說，「侯友宜他不是沒選舉過，選過兩次新北市，他難道不知道選舉的人最小嗎？他難道不知道去哪裡都要一直鞠躬？」賴士葆認為，侯友宜一直都很清楚自己該做哪些事，「他一直覺得他要道歉，但是大家感覺不夠，韓國瑜只要出來講很明確的挺他，這些問題都沒有了」。

然而沈富雄似乎不同意這番說法，質問賴士葆說「韓國瑜為什麼不要（挺侯友宜）呢？」，原因不外乎「他（韓國瑜）還是要玩」。這時賴士葆再度護航韓國瑜，分析說「他（韓國瑜）要考慮到柯P」，畢竟當初韓國瑜曾經受到柯文哲的提攜，被從冷灶裡抬出來，「他（韓國瑜）是重情重義，我覺得這個東西，你（沈富雄）要考慮到一個立場」。

沈富雄則反駁說，「你（賴士葆）這個邏輯是有問題的，兩回事把它混在一起」。賴士葆也不甘示弱表示，「一點問題都沒有，我認為時間只要到了，韓國瑜會出來挺他（侯友宜），這些問題都沒有了」。眼見兩人爭論不休，一旁的主持人趙少康則趁著兩人說話的空檔，連忙喊進廣告，結束兩人的論戰。

事實上，這並非沈富雄和賴士葆兩人首次公開舌戰，早在6月20日，賴士葆就因為沈富雄在節目上說「侯友宜你笨死了」，而回擊說「你這樣子罵，會罵傻，不可以啦」，當時雙方已有明顯的火藥味。