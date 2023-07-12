國民黨中常委今提案整合 侯促團結

部分國民黨中常委今天擬在中常會以臨時動議方式提案，要求黨中央確切落實公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等三階段整合作業，整合出一組最強參選人；據黨中央了解，約有六、七位中常委連署提案。據了解，該提案由中常委游家富提案，已有中常委沈智慧、周孟蓉、范成連、邱素蘭、鄭任宗等人連署。

提案中常委私下指出，目前有十幾位中常委連署，將在今天中常會前爭取到過半的十八位中常委連署，如果連署沒有過半，傾向不會提出。

侯友宜昨天說，希望對中央執政非常不滿的好朋友們，大家能夠團結在一起，一起共同面對，讓政府因下架民進黨會做得更好；比賽過程中難免會有些障礙，但自己不但會超越障礙往前衝，更會凝聚所有力量贏得勝利。

國民黨發言人林家興表示，徵召新北市長侯友宜作為總統參選人的決定不會變，呼籲相關人士勿「長他人志氣滅自己威風」。

參與臨時動議提案的中常委表示，黨徵召侯友宜後，侯的民調起不來，黨內及泛藍的整合愈整愈亂，如果中常委的建議黨中央不採納，黨主席朱立倫就要為最後的提名乃至選舉結果，負起全部的責任。不同意見的中常委則批評，郭台銘有黨籍嗎？真的想幫郭，那就退黨再幫，不是更有正當性？而且講一句難聽的，「郭台銘民調有比侯友宜高嗎？」