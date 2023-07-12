郭台銘提三國：馬超、韓遂兩敗俱傷

國民黨秘書長黃健庭前天表示曾向鴻海創辦人郭台銘提Ｂ計畫，指郭若未被徵召參選總統就列名不分區立委，但遭郭辦否認。郭台銘昨天表示，他對於國民黨高層，始終真心付出，並無任何怨言； 他更以「三國演義」著名的離間計內容，意指有人在操作非綠陣營敵對，呼籲不必要的攻訐與捏造到此為止，盼非綠陣營攜手對抗民進黨政府。

郭台銘在臉書提及「三國演義」馬超與韓遂的故事表示，為了達到自己的目的，不惜說謊、挑撥他人之間的矛盾，使其兩敗俱傷。

郭強調，在國民黨提名總統參選人之後，自己仍然十分關心中華民國與國民黨的未來，因為唯有非綠陣營的整合與團結，方能下架民進黨，然而近日有心人士的居中挑撥、抹黑、扭曲，這明顯是在操作非綠陣營的敵對，鷸蚌相爭，將使得漁人得利，他對此感到憂心與痛心。

郭台銘除了表示自己的付出沒有任何怨言，並提及此刻民的意多數依歸，是盼望政黨輪替，美好的勝戰就在眼前，切莫大意失荊州。