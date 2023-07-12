金溥聰批換侯「司馬昭之心」

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨天被問到，黨內近期不斷有人提「換侯」，是否該受黨紀處分？金溥聰表示，有些人都打著為黨名號，但明眼人都看得出背後動機不單純，黨主席朱立倫講得清楚，相關言論會送考紀會處理，已有人檢舉，考紀會正在處理、調查，如有違反黨的紀律就處分。

對於「換侯」聲音，金溥聰表示，朱立倫講得清楚，怎麼會有空間？大家以和為貴，不扯破臉，還好七月廿三日全代會黨提名之後，很多東西會消音。

傳今天中常會上將有中常委提案連署，金溥聰表示，這是明知不可為，還要堅持做，司馬昭之心，明眼人都看得出來，在製造分化，居心叵測。

金溥聰昨接受網路節目「少康上線啦」專訪。他表示，有些人製造分化，是要對支持他們的人交代，講得好聽，說不在乎自己未來；像立委鄭麗文是前副總統吳敦義提名的不分區立委，鄭做這麼大的動作，一次可能是情緒，兩、三次就不單純。

至於鴻海創辦人郭台銘，金溥聰說，郭也不是第一次這樣，上次選輸也是憤而離開，但郭台銘應該有智慧，知道繼續這樣下去對個人形象也沒好處，得利的就是民進黨。

外界也關注，侯友宜與高雄市前市長韓國瑜如何才能合作？金溥聰表示，侯友宜曾主動表示要去參加韓國瑜的公益活動，不過後來就沒下文；雙方可能還有心結，但總統參選人「最小」，有個性也要忍下來，他覺得侯韓未來仍有機會合作。