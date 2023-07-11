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柯文哲：最大黨推薦閣揆 侯營：這算是哪一制

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷李奕昕鄭媁歐陽良盈／台北報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲出席。記者曾原信／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲出席。記者曾原信／攝影

台灣民眾黨總統參選人柯文哲前天說，民眾黨已經提名他參選總統，自己一定會參選到底，若他當選總統，百分之百是聯合政府，「因為民眾黨沒有那麼多人」，下一屆立法院三黨不過半的機會很高，民眾黨再怎麼厲害，最多也只有十幾席、不會過半，行政院長應該由國會最大黨來推薦，可以確保政局的穩定。

國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人江怡臻表示，柯文哲過去曾支持過總統制，後來又推崇內閣制，現在又說國會最大黨組閣，也不知這是哪一制，未來還會不會改制？「柯Ｐ如月亮，初一十五不一樣，善變的本性顯露無遺」。

行政院副院長鄭文燦昨說，柯過去主張經常有不一樣的變化，目前沒有比較穩定的團隊，治國需要穩健的治國計畫及充足的人才團隊，競選過程任何訴求，有時候會有不一樣的變化球，也要接受全民驗證。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，這些都是假設性的問題，只有一件事情是真的，「他是民眾黨的總統參選人」，其他就不予置評；沒有到明年一月十三日以前，總統與立委選舉會出現什麼狀況，現在都還不清楚。

國民黨立委賴士葆表示，我國憲政體制是雙首長制，但是被操作成總統制，柯文哲的概念比較像內閣制，這會有矛盾，如果柯文哲選上總統，民進黨又是國會最大黨，讓民進黨推薦人選組閣，不是與他「下架民進黨」主張背道而馳嗎？屆時萬一總統和閣揆對兩岸問題意見不一致、服貿立場相左，恐會產生憲政危機。

【記者丘采薇／台北報導】民進黨主席賴清德昨天在中央黨部接見「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」時表示，這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣不放棄持續走入世界；當台灣總統可以走入白宮，「我們所追求的政治目標就已經達成了」。

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