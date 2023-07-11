侯友宜喊團結 「多次與韓國瑜聊電話」

國民黨總統參選人侯友宜為二○二○年總統大選時，未全力幫忙高雄市前市長韓國瑜輔選，前天公開對韓致歉。昨被問到是否拖太久，侯友宜表示，他上次在黃復興黨部聚會時就跟韓國瑜當面道過歉，這段時間，多次用電話與韓國瑜聊天，並透過朋友的關係，至少約了三次要跟韓國瑜見面，只是因為韓臨時有事，最後沒有見到面。

侯友宜昨天上午參觀台北寵物用品展時說，「這就是真心的一個事實話」，他非常樂意跟韓國瑜經常溝通見面，面對二○二四這場選戰，他們有共同守護中華民國的責任、共同信念，會一起打拚。

前立委邱毅認為，侯友宜有進步，但這是起步不是終點，侯要做的事更多；侯友宜最好的道歉時機點，應該是七月一日和韓國瑜同台的時候，當韓的面誠懇道歉，效果是最大的，但侯那天沒有真正道歉，而是讓人以為他「疑似道歉」。

鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻，挺郭中常委昨天邀集聚餐雖然取消，但外界關注是否有「換侯危機」。侯友宜表示，「面對二○二四總統選舉，大家要團結一致，重返執政、下架民進黨是我們的決心。」

此外，民眾黨主席柯文哲前天在「董事長開講」粉絲見面會，被問到大選辯論會要問侯友宜什麼問題？柯文哲說，要侯友宜先撐過七月廿三日國民黨全會再說。侯友宜表示，柯文哲應就政策面就事論事，說清楚政策，這比較重要。

國民黨桃園市議員凌濤發起串連，昨宣布以全台串連公車廣告的方式，支持侯友宜提出的能源政策、憲法九二、廢除國家通訊傳播委員會、恢復特偵組等政見，希望在國民黨全代會之前，所有紛爭可以停止，一步一腳印爭取民眾支持。