雙北世壯運盼侯友宜以總統身分來？ 蔣萬安：當然

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜今共同出席2025雙北世界壯年運動會會議，被問是否希望侯友宜屆時以總統身分出席，蔣萬安笑說「當然希望」，最重要的是讓世界看見台灣。

蔣萬安與侯友宜今主持2025雙北世界壯年運動會組織委員會第5次委員會議。蔣萬安致詞時表示，很開心雙北攜手共同主辦，申辦過程非常不容易，疫情期間不管是申辦、簡報、討論合約以及最終決選的簡報會議都必須透過視訊，甚至連簽約儀式記者會也是視訊完成。

蔣萬安感謝爭取主辦的各單位的付出，以及來自體育署及各方大力協助。這次預估110個國家，4萬名選手、隊職員及親友參與，再加上協辦的宜蘭、桃園、新竹等縣市，希望他們來到台灣時能夠感受到濃厚的人情味。

蔣萬安會後被媒體堵訪時被問及今天會議，是否能拉抬代表國民黨參選總統的侯友宜的聲勢，蔣萬安回，雙北很開心可以爭取到世壯運，結合宜蘭、桃園、新竹等地協辦，會把這場國際盛事辦好。

媒體追問會不會希望侯友宜2025年時是以總統身分出席，蔣萬安先笑了兩聲表示「當然希望」，最重要的是讓世界看到台灣優秀選手，也希望選手及國際友人來台帶動城市行銷與經濟發展；而侯友宜僅回「台灣一定會站在世界舞台上」，隨即離開。

北市府表示，世壯運賽事結合觀光、數位、綠色、永續、友善等特色主軸，希望能在雙北及其他協辦城市帶動一波運動觀光和周邊的經濟效益。