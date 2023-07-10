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新聞眼／賴清德撒幣造神 國家資源配合演出

聯合報／ 本報記者陳秋雲
民進黨總統參選人賴清德（中）。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）。記者許正宏／攝影

副總統賴清德在選前有各種「巧遇」傳說，又都能凸顯各種英雄「人設」，堆疊出「賴神」傳說。但這回在東海商圈「巧遇」學生會長大讚私校補助，是否巧遇不是重點，民進黨選前慣性操作大撒幣，國家資源配合演出，民眾早已看破手腳，能為「賴神」選舉加分？

賴清德各種「巧遇」傳說，網路可蒐集大把，二○一六年賴任台南市長，颱風放半天假，引爆民怨，結果賴巧遇學童，勸孩子快回家，網友合成新成語「賴神勸童」，註解：「賴神不放假，造成市民危險，卻在路邊勸女童回家。後人以賴神勸童，比喻自己造的孽，卻在那邊假惺惺。」

賴清德前天到東海商圈名店與民眾話家常， 再「巧遇」東海大學羅姓準學生會長與朋友，網友從影片發現，兩名學生在店等待，賴走近，隨行拍攝的媒體就這麼不偏不倚抓到賴與學生話家常的角度，市議員曾威還以手勢提示學生開始講話。

賴清德問「你們剛好在這附近嗎？」羅姓準會長大談補助私校學費，以後「不用打工了」、「學費從五萬剩一萬多，很有感」。網友質疑，明年二月才實施，現在就有感？網友更發現，羅日前參加「青年關心定額補助私大學雜費方案」記者會，支持賴的政策；曾威是賴清德競總發言人陳世凱的前助理，蛛絲馬跡，啟人疑竇。

這次事件，「賴神造神」與否，見仁見智，問題是國家資源配合演出，掩蓋早該面對的高教沉痾。

中央拍板補助私大學生學費、高中職免學費等政策，可平衡私校學生負擔，關鍵是民進黨執政七年不減輕高教負擔，卻在選前放送利多，蔡總統更強調這是賴清德提出的政策，難掩政策買票質疑。

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