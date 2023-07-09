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侯友宜嘉義固樁 綠營地方派系倒戈

聯合報／ 記者黃于凡魯永明呂慧瑜蔡晉宇／連線報導
民進黨嘉義縣議員黃嫈珺（左二）昨現身國民黨總統參選人侯友宜（右二）造勢場合，被解讀為綠營派系倒戈，民進黨部表示要調查，若違紀助選將從嚴處分。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣議員黃嫈珺（左二）昨現身國民黨總統參選人侯友宜（右二）造勢場合，被解讀為綠營派系倒戈，民進黨部表示要調查，若違紀助選將從嚴處分。記者黃于凡／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨回故鄉嘉義固樁，一天連趕九個廟宇參拜，他在朴子天公壇參拜時，民進黨前省諮議員黃文峯贊助加油棒，黃文峯的女兒、縣議員黃嫈珺也現身，被解讀為綠營地方派系倒戈。民進黨中評會主委賴瑞隆表示，將針對違紀助選行為，根據事證進行調查，從嚴從重處分，黨員不要低估黨紀決心。

對此，侯友宜說，「政治是需要有人情味，政治是要做對的事、找對的人，朋友的這分情，他永遠記得」。

前省諮議員黃文峯是侯友宜的國小及國中同學，昨天雖未到場，但贊助「嘉義大團結、侯友宜當選」加油棒，發給現場民眾，以表達力挺侯友宜的態度。黃嫈珺說，她是以天公壇藝閣團員身分到場，只是禮貌性出席侯友宜的活動。

民進黨嘉義縣黨部表示，將先搜集資料，未來開會決定如何處理。賴瑞隆發出聲明表示，黨員任何違紀行為，黨部採一罪一罰，將根據事證進行調查，依紀律評議裁決條例，從嚴從重處分，以維護政黨紀律。

賴瑞隆強調，從政黨員不要低估人民智慧及黨紀決心，應恪遵黨章黨綱及紀律規定，讓各界看見民進黨紀律、團結、改革的決心。

侯友宜說，他與黃文峯有四十年深厚情誼，彼此不分任何黨派相挺，是為國家安全讓這塊土地更好，不是為個人及黨派，呼籲選民是要「一起面對和平的選擇，或是戰爭的選擇」。

去年九合一選舉，民進黨在嘉義縣鬧內訌，太保市長鄭淑分退黨參選，議員黃榮利、黃嫈珺、太保市農會總幹事黃麗貞兄妹表態支持，遭檢舉違紀，民進黨中評會審酌雙方意見，祭出黃榮利停權一年、黃麗貞停權三年，黃嫈珺予以警告等處分。

無黨籍的朴子市長吳品叡說，去年選舉艱辛，侯友宜撥空到競選總部支持鼓勵，感恩點滴在心頭，可以看出他是有情有義的長輩，也是願意為民眾付出、不怕苦的人，這是朴子市四百年來第一名嘉義囝仔選總統，人不親土親，總統就要支持自己的鄉親。

2024大選 總統大選 侯友宜 賴瑞隆 黃嫈珺 黃文峯

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