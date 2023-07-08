侯友宜：岳父買地蓋房不在我名下 財產申報一切合法

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢七月十六日在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」活動，為居住正義發聲。國民黨總統參選人侯友宜將出席，卻被重提二○一八年選舉期間，侯的岳家位於陽明山的建物出租給文化大學當宿舍之爭議，質疑侯是包租公。侯友宜昨晚接受陳之漢直播專訪表示一切合法，監察院財產申報清楚，歡迎檢驗。

侯友宜表示，他說得很清楚，那是他的岳父將近五十年前買的土地，不是他名下的財產，而是太太那邊的。後來蓋套房出租，每筆都有收據也有繳稅，一切合法，他從二十幾年前就要求合法，他那時也只是刑警，而非政治人物。

侯友宜強調，監察院財產申報很清楚，還有人藉這問題批評他，他講的都是事實，歡迎大家來檢驗，且從幾年前開始就交給專業公司去經營，也不去碰這事情。

關於民進黨在遊行前推囤房稅新制等，侯友宜質疑，民進黨執政七年不做，現在做，到底有沒有效果？

侯友宜指出，要針對多屋族群予以課稅，最重要的是能夠把居住正義落實，不是光用囤房稅，早不做卻現在才做，現在做了也是小小部分，賴清德之前說房價正在降，現在又弄囤房稅，「邏輯很奇怪」。

侯友宜認為，真正的居住正義是住者有其屋，大家有機會買得起，年輕人租屋的租金以實價登錄方式透明化，把租金變成特別扣除額以減輕壓力，也予以年輕人優惠貸款，讓他們能夠買得起，上有老、下有小，要把他們照顧好，零到六歲國家養，不要讓房價上漲。