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侯友宜：走蔡老路 台灣很快倒塌 賴清德：努力不懈 支持兩岸現狀

聯合報／ 記者張曼蘋李成蔭林縉明蔡晉宇／連線報導
民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，以「四大支柱」內容強調保衛台海和平的計畫。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（圖）昨出席行程時被問到此事，他說，內容了無新意。記者季相儒／攝影
民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，以「四大支柱」內容強調保衛台海和平的計畫。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（圖）昨出席行程時被問到此事，他說，內容了無新意。記者季相儒／攝影

民進黨總統參選人賴清德日前投書美媒，要以「四大支柱」保衛台海和平。國民黨總統參選人侯友宜昨天批評，投書內容了無新意，並指賴選擇的還是蔡英文的路線，「這樣台灣很快就會倒塌了」。賴清德昨則表示，實踐「務實主義」和維繫一致性是首要任務，他將努力不懈支持兩岸現狀，因為這符合中華民國台灣和國際社會的最佳利益。

侯友宜昨出席新北市特優里長及績優民政人員表揚活動，對賴清德的四大支柱說表示內容了無新意，賴選擇的還是蔡英文的路線，「那是一個瀕臨戰爭的風險路線」，尤其四大支柱的根基建構在「務實的台獨」上，他相信這樣子台灣很快就會倒塌。

對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，民眾黨總統參選人柯文哲曾說，「認同九二共識就是下跪投降」，請侯友宜說清楚對九二共識的態度，不要一味迴避閃躲。難道侯友宜認為認同九二共識，就能跟大陸談判，讓台灣回到和平穩定關係，「這就是國民黨歷來在九二共識上，循環不出去的邏輯」。

民進黨國際部昨舉辦外交使節選舉說明會，黨主席賴清德以英語向超過四十位來自卅國的駐台外交使節代表進行政策簡報。賴再次重申四大支柱和平計畫，會正視台灣面臨的挑戰，明確執行必要措施來保護台灣的自由、民主和生活方式。

賴清德強調，儘管軍事和經濟挑戰不斷增加，實踐務實主義和維繫一致性仍將是他的首要任務。他將努力不懈地支持兩岸現狀，因為這符合中華民國台灣和國際社會的最佳利益。

賴也說，在日益詭譎多變的國際環境中，台灣必須保持穩定，這是民進黨過去七年的承諾，也是他未來作為總統將延續的承諾。為了實踐這些計畫，民進黨必須贏得總統和立委選舉。

2024大選 總統大選 九二共識 賴清德 侯友宜 蔡英文 劉世芳 柯文哲 立法院

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