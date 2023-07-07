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蔡總統：無論誰當選 台美都會更緊密

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
蔡英文總統（左）昨出席美國獨立紀念日酒會，致詞提及無論明年誰當選台灣總統，台美之間都會更緊密合作，並與AIT處長孫曉雅（右）舉杯向來賓致意。（中央社）
蔡英文總統（左）昨出席美國獨立紀念日酒會，致詞提及無論明年誰當選台灣總統，台美之間都會更緊密合作，並與AIT處長孫曉雅（右）舉杯向來賓致意。（中央社）

美國在台協會ＡＩＴ昨晚舉辦獨立紀念日二四七周年慶祝酒會，蔡英文總統親自出席，這是蔡總統八年總統任內唯一一次到場出席美國國慶活動。蔡總統在致詞中提及，無論明年誰當選台灣總統，台美之間都會更緊密合作，並現場即興要求出席的藍綠白總統參選人「舉手說Ｙｅｓ」。

ＡＩＴ昨舉行美國國慶慶祝酒會，蔡總統除了二○一六年以視訊的方式致詞外，過去不是因為出訪撞期，或因ＡＩＴ移師高雄、台南舉辦國慶活動，二○二一年又因疫情改為線上慶祝，直到今年蔡總統才首次與會。昨晚副總統賴清德、新北市長侯友宜，和民眾黨主席柯文哲三位總統參選人也皆受邀出席，藍綠白總統參選人罕見同場。

ＡＩＴ處長孫曉雅以中英文「雙聲道」致詞，感謝蔡總統以主賓身分出席活動。孫曉雅表示，過去兩年來能與蔡總統合作，一起強化並拓展美台關係，讓她深感榮幸，台灣人民對繁榮與和平的堅持，始終維持不變。

孫曉雅也說，美國相當讚賞蔡總統在日益複雜的地緣政治下，展現的穩定領導力，她相信隨著蔡總統任期在明年劃下圓滿句點，大家將會看到一個比蔡總統剛上任時更好的台灣。

蔡總統致詞時則說，台美之間的關係在孫曉雅上任後更加的緊密。她擔任總統以後，獲得許多來自美國國會的支持，如今台美之間更簽署了台美廿一世紀貿易倡議，顯示台美關係正以前所未見的速度成長，深信這樣的夥伴關係，無論明年誰當選台灣總統，都會繼續成長。

蔡總統並幽默地說，相信昨晚出席的總統參選人，都會毫不遲疑地同意她的說法，蔡總統還當場要求三位總統參選人舉手說Ｙｅｓ。

蔡總統也說，感謝美國和美國人民對台灣的支持，美方的支持讓台灣更有自信，而一個自信的台灣對區域的和平是必要的，當台灣的民主是安全的，亞洲就是安全的，台美之間強健的夥伴關係讓區域和全世界變得更好。

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