台灣最強政治網紅柯文哲 靠哪幾招搶年輕票？如何靠空戰抗衡藍綠組織基本盤？

總統選戰開打，民眾黨主席柯文哲挾著超高的年輕族群支持率，後勢看漲，甚至在一、兩家媒體民調中躍居第一。臉書擁有211萬粉絲、IG超過107萬粉絲，到底柯文哲是如何成為台灣最強政治網紅？如何靠空戰抗衡藍綠組織基本盤？

當年，柯文哲靠著太陽花學運竄起，加上民進黨鼎力協助，讓他成功當選台北市長，長年下來，他直言不諱、幽默風趣的從政風格，受到不少年輕族群喜愛，加上他勇於批評執政當局，籌組自媒體努力經營社群，和年輕人拉近距離，都是他成功的原因。

民眾黨台北市議員林珍羽認為，從過去來看，藍營都在鞏固既有的基層組織，鮮少拓展年輕族群，對年輕人的感受也較不重視，自然不會受到選民青睞。民進黨過去雖然曾靠年輕世代支持贏得選戰，但執政後長期表現不佳，讓整體板塊幾乎都往民眾黨跟柯文哲移動。

她分析，近日台灣發生兩件大事，一件是MeToo風潮，另一起則是新北幼兒園餵藥案，前者是20多歲年輕人感觸最深的事，後者是30多歲新生爸媽最在意的案子，加上一起源自民進黨中央，一起爆發在新北市幼兒園，民眾不滿的心聲自然反應在民調數字上。

除了近期的突發事件，柯文哲長期的深耕才是超車關鍵，特別是在年輕人這塊，確實有許多讓人眼睛為之一亮的做法。

與網紅合體，擄獲年輕人心

網路的崛起，算是造就柯文哲重要關鍵，而他也是台灣跟網路結合最成功的政治人物，民眾黨台北市議員黃瀞瑩認為，柯文哲過去就常與網紅合體，加上他本身不做作、不拘謹的性格，讓影片都能有很好效果，加上網紅的傳播速度很快，影響力就會加速。

像是近日他參加黃國昌、館長記者會，只是一個趴在桌上的動作，就引來極大的討論度，這都是其他政治人物無法比擬的。除了過去跟館長、蔡阿嘎、合作，近日柯文哲台大學妹YouTuber VW一起開直播，透過跨世代對話，讓年輕人更能理解柯文哲所要表達的理念。

柯文哲與網紅合作帶來巨大的效益，除了曝光度持續升高，還看到柯文哲去官僚化、親民的一面，都對政治人物本身有不小加分效果。

柯文哲近日與黃國昌、館長舉行記者會。圖／聯合報系資料照片

重兵投入文宣團隊，傳播速度強

過去幾年，柯文哲一直是新聞熱議的焦點，除了自身夠具話題外，他的文宣、自媒體團隊也功不可沒。現階段，柯文哲除了競選辦公室有一組自媒體小組，民眾黨另外也設立文宣部，幾乎所有資源都配置在其中。

一位黨內人士笑說，民眾黨幾乎可以說是文宣黨，文宣部成員佔了整個黨部六、七成人力，幾乎所有事情，都是由該單位包山包海，當然這也跟民眾黨沒有基層組織有關，因為現有人員根本打不進藍綠既有的農會、漁會、社團體系，只能不斷加強空戰、媒體、文宣，來與兩大黨基本盤抗衡。

民眾黨副秘書長許甫坦言，由於民眾黨重文宣，加上柯文哲長期都在台北從政，每天要應付媒體各式各樣的挑戰，也造就了強大的團隊，每次柯文哲有活動，團隊就能迅速剪輯影片，製作短影音，這些影片串聯網紅取得擴散效益，讓更多年輕人看到柯文哲的理念。

他舉例，光是柯文哲訪美這段期間，團隊就拍攝剪輯數十支長短影片，臉書、IG、YouTube都有露出，創造將近三百萬以上點閱，不只年輕人看到這些內容，不少人還會把影片拿到自己長輩，讓影片取得更多影響力。從目前的情況來看，已經不是父母教導小孩，而是兒女去影響爸媽。

無懼與學生面對面，與對方交心

除了經營網路，柯文哲也常常親自走到前線與學生對談，許甫透露，從柯文哲卸任到現在，他每周幾乎安排五場左右校園演說，而且內容生動，有時候甚至會開自己玩笑，虧學生「比較想看學姊」；跟其他兩位參選人相比，侯友宜像是去考試，賴清德像是去宣講，柯文哲則像是去交心。

許甫認為，能在演講台上表現的這麼自然，很可能跟柯文哲過去在台大任教有關，他已經習慣在演講台上講話，完全沒有陌生感覺，自然能發揮最好的狀態。

在與年輕人面對面的場合，跟其他兩位參選人相比，侯友宜像是去考試，賴清德像是去宣講，柯文哲則像是去交心。圖／聯合報系資料照片

真性格不做作，吸引年輕人目光

有別於兩大黨背後豐沛的資源，柯文哲從台北市長一直到卸任，都是以極小資源參與政治工作，這樣的做法，更容易獲得年輕族群的認同。

黃靜瑩坦言，現在高物價、高房價確實讓年輕人有很強烈剝奪感，很多年輕人厭倦傳統權勢，柯文哲過去幾次選舉都用募款方式進行，甚至還抵押自己的房子籌保證金，都給人眼睛為之一亮的感覺。

但她也認為，選戰打到後期，她還是覺得實體活動不可能不辦，因為屆時藍綠都會有大規模動員，如果完全沒有活動，相對起來會非常弱勢，即便要勒緊褲帶，還是要想辦法有一些造勢活動。

不可否認，柯文哲是當前最善於製造聲量的政治人物，成功在藍綠夾縫中走出自己生存之道，但網路聲量還是無法預期的東西，如何轉化成實質選票，恐怕還需要多花點苦心。

（本文出自2023.07.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）