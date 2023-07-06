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藍問賴放棄台獨嗎？ 綠讚賴國安政策一致性

聯合報／ 記者屈彥辰程遠述張睿廷周佑政林銘翰／台北報導
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，承諾執行保衛和平四大支柱，提及承諾將維持務實及一致性的兩岸政策當成首要任務，捍衛兩岸現狀。國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人陳柏翰表示，賴清德自稱「務實的台獨工作者」，現在則是要「和平保台」，兩岸政策如此反覆混亂，恐怕不只他自己精神錯亂，連人民也會被搞得霧煞煞；與其長篇大論，不如誠實交代是否放棄台獨的主張？

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，揭櫫「四大支柱」的和平計畫。民進黨立委羅致政說，賴清德延續蔡英文總統已經證明被國際社會所支持的重大國安政策立場，同時保持政策的穩定而非翻來覆去。

羅致政說，「這絕對是贏得國際認同與支持的重要條件」；國安政策的「延續性」及「一致性」，是賴清德向國際的重要宣示與承諾。

2024大選 總統大選 賴清德 台獨 民進黨 兩岸政策

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