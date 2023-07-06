賴營：「四大支柱」和蔡4個堅持層面不同

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，以「四大支柱」內容強調他保衛台海和平的計畫。賴清德被民進黨提名後，維護兩岸和平也成為重要演說時的必備主軸，據悉，雖然這次投書內容大部分與他平時的論述相似，但「目標受眾」不同，賴希望對國際人士說明他的主張，讓全世界對他有更深一層認識。

此次投書內容以「四大支柱」當作提綱，其實賴陣營的目的並不是創造新名詞，而是帶出四項保衛和平的做法，與過去蔡英文總統提出的「四個堅持」也屬不同層面論述。「四大支柱」提及全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作並維護兩岸現狀，盼凸顯務實，也展現賴清德以副總統的成熟度，提出未來的執政方針。

對於賴清德來說，「四大支柱」內涵其實已經是民進黨政府的現在進行式。

據了解，論述內容在賴清德與團隊討論後，由賴清德親自拍板。賴參選總統以來，許多人好奇他的兩岸論述是否有軍師在背後獻策，但兩岸論述的主控權其實一直在賴自己手上，每一次演說或投書，他本人也參與修改到最後一刻。