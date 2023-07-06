投書美媒 賴清德提兩岸和平4支柱

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，提出四項支柱的和平計畫；賴稱自己的兩岸政策「務實且一貫」，他支持兩岸現狀，不排除對話可能性。

賴清德的四項支柱和平計畫包含：強化台灣威懾能力、建構經濟安全，與全球民主國家建立夥伴關係，並務實一致地支持兩岸現狀。

針對賴清德的投書，國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人陳柏翰表示，賴所提和平四大支柱之內容，其實相當空洞，老調重彈，有民進黨立委稱這是延續蔡英文總統立場，那不就意謂同樣會讓兩岸繼續陷入對抗與衝突？賴清德的和平四大支柱，仍是走上兵凶戰危的老路。

民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡表示，賴清德投書在國際上喊話，試圖「出口轉內銷」，是民進黨慣用操作手法，但賴素來意識形態掛帥，讓人很難相信有與對岸正常對話、交流的能力與誠意，四個支柱只有口號卻概念模糊，也無執行方法，難以讓人民信賴。

賴清德以「維持中國與台灣和平的計畫」為題投書，稱當北京加大軍事與經濟施壓力度時，台灣不能夠將民主視為理所當然。

賴清德撰文表示，中國國家主席習近平在香港鎮壓異議者，在新疆建立「再教育營」，在南海挑起衝突，並在台灣海峽強化軍事冒險主義（military adventurism）；從台海到烏克蘭，全世界意識到民主必須被呵護，否則可能會死亡。

賴清德表示，強化台灣威懾能力，國防是國安基石，在蔡總統領導下，台灣增加了國防預算、改革徵兵制度與後備系統，支持國軍訓練與發展新能力，這些增加了北京進犯成本，從而降低軍事衝突風險，他承諾要加速轉向不對稱作戰軍力的行動，聚焦在有效且機動的軍事能力上，也會尋求與盟友夥伴的更多合作，尤其是軍事訓練、部隊調整、民防和訊息共享。

賴清德提到，經濟安全就是國家安全，他將提高工資、減稅和吸引外資列為優先，主張強化安全的供應鏈，也會支持創新本土產業，降低不必要的監管，並確保公平共享經濟成果。賴清德表示，第三支柱是與全球民主國家建構夥伴關係。最後，賴清德提到，必須有穩定且有原則的兩岸關係領導力。

賴清德說，近年來，中國以堅持九二共識和一中架構為由切斷交流，解放軍在南海擴大軍事緊張，威脅台灣、日本與鄰國；儘管面臨軍事和經濟挑戰，他的優先政策依然是「務實與一貫」，「我會支持兩岸現狀，這個現狀符合中華民國（台灣的正式名稱）與國際社會的最佳利益。」他表示，他永遠不排除在不預設前提、基於對等與尊嚴原則下對話的可能性。