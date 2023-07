國家名稱搖擺不定、持續迴避憲法…賴清德論兩岸 留更多問號

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報,盼藉由知名外媒的傳播力,在國際間打出一記漂亮驚嘆號,但「和平繁榮四大支柱」通篇多不脫過去論調,並無新穎之處,不過換了個傳播載具;反倒是在談及兩岸時強調「維持現狀」,卻未明確交代所謂「現狀」的精確定義,留下更多問號。

文章中的四大支柱,最受關注的莫過於關於兩岸問題的第四支柱「有穩定且具有原則的兩岸領導力」;當中指出,會努力不懈地捍衛兩岸現狀,因為維持現狀是符合中華民國台灣與國際社會的最佳利益。

但媒體發現,賴清德競辦在正式公布前先釋出的中文翻譯用字上,是將「Republic of China, as Taiwan」翻譯為「中華民國」,後來才調整為「中華民國台灣」,而在文末則出現另一種用法,賴自稱 Vice President of the Republic of China (Taiwan),中華民國(台灣)副總統。

由於中華民國是憲法用詞,憲法通篇亦無中華民國台灣,如何用字遣詞,關乎賴清德看待憲法的態度。賴在投書文章中對國家名稱的再三斟酌,恰巧顯示出了賴對所謂「現狀」的模糊態度,與對現行憲政體制表態的左右為難。尤其,對照國民黨總統參選人侯友宜喊出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」,更可看出賴清德對「遵憲」的猶豫。

試問,連在一篇投稿文章中,對國家名稱都能搖擺不定,又要如何說服民眾,兩岸領導力能「穩定且具有原則」?

一般市井小民未必分得出中華民國、中華民國台灣、中華民國(台灣)等用詞所代表的台海現況差異,但民進黨執政後,共機、共艦不間斷繞台,卻是大家都有感的真實現況,而這不能說與蔡政府曖昧的兩岸立場無關。

賴清德一篇外媒投書,從自身經驗角度出發,文情並茂,不過,持續迴避的憲法題依舊無解,也掩不了台海情勢日益緊張的現況。