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國家名稱搖擺不定、持續迴避憲法…賴清德論兩岸 留更多問號

聯合報／ 記者蔡晉宇
副總統賴清德（左） 投書華爾街日報，但未明確交代兩岸「現狀」為何。圖為賴昨出席「資深績優村（里）長、地方民代及民政人員表揚大會」。記者林俊良／攝影
副總統賴清德（左） 投書華爾街日報，但未明確交代兩岸「現狀」為何。圖為賴昨出席「資深績優村（里）長、地方民代及民政人員表揚大會」。記者林俊良／攝影

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，盼藉由知名外媒的傳播力，在國際間打出一記漂亮驚嘆號，但「和平繁榮四大支柱」通篇多不脫過去論調，並無新穎之處，不過換了個傳播載具；反倒是在談及兩岸時強調「維持現狀」，卻未明確交代所謂「現狀」的精確定義，留下更多問號。

文章中的四大支柱，最受關注的莫過於關於兩岸問題的第四支柱「有穩定且具有原則的兩岸領導力」；當中指出，會努力不懈地捍衛兩岸現狀，因為維持現狀是符合中華民國台灣與國際社會的最佳利益。

但媒體發現，賴清德競辦在正式公布前先釋出的中文翻譯用字上，是將「Republic of China, as Taiwan」翻譯為「中華民國」，後來才調整為「中華民國台灣」，而在文末則出現另一種用法，賴自稱 Vice President of the Republic of China （Taiwan），中華民國（台灣）副總統。

由於中華民國是憲法用詞，憲法通篇亦無中華民國台灣，如何用字遣詞，關乎賴清德看待憲法的態度。賴在投書文章中對國家名稱的再三斟酌，恰巧顯示出了賴對所謂「現狀」的模糊態度，與對現行憲政體制表態的左右為難。尤其，對照國民黨總統參選人侯友宜喊出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，更可看出賴清德對「遵憲」的猶豫。

試問，連在一篇投稿文章中，對國家名稱都能搖擺不定，又要如何說服民眾，兩岸領導力能「穩定且具有原則」？

一般市井小民未必分得出中華民國、中華民國台灣、中華民國（台灣）等用詞所代表的台海現況差異，但民進黨執政後，共機、共艦不間斷繞台，卻是大家都有感的真實現況，而這不能說與蔡政府曖昧的兩岸立場無關。

賴清德一篇外媒投書，從自身經驗角度出發，文情並茂，不過，持續迴避的憲法題依舊無解，也掩不了台海情勢日益緊張的現況。

2024大選 總統大選 賴清德 民進黨 九二共識

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