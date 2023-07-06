聽新聞
test
0:00 / 0:00

否認改口 侯辦：縮短役期被斷章取義

聯合報／ 記者張睿廷侯俐安／新北報導
針對兵役政策被稱「改口」，侯友宜競選辦公室昨天下午召開記者會，發言人黃子哲（右）、執行長金溥聰（左）出面說明。記者侯俐安／攝影
針對兵役政策被稱「改口」，侯友宜競選辦公室昨天下午召開記者會，發言人黃子哲（右）、執行長金溥聰（左）出面說明。記者侯俐安／攝影

國民黨總統參選人侯友宜日前受訪表示，在確定兩岸穩定和平後就恢復四個月兵役被斷章取義，侯友宜競辦昨天下午舉行記者會，播放侯接受電視節目「少康戰情室」訪問影片，還拿出內部「談參」資料還原真相，證明侯友宜立場、態度前後一致，沒有「改口」問題。

侯友宜競辦發言人黃子哲表示，外界有許多人斷章取義、扭曲事實，這也是侯友宜為何在節目播出隔天要公開補充說明原因；侯市長沒有改口，恢復四個月兵役政策是有前提要件的。

侯辦播放專訪內容，侯友宜說「我當選總統，就確立兩岸穩定和平，穩定和平之後，我就恢復四個月。」

黃子哲說，侯提到「最重要是現在民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役一年」，侯的本意就是接受的意思，這是為何侯友宜在七月四日要說明「現階段我沒有反對兵役延長一年，兵役延長一年是不得不的選擇。」兩個說法邏輯一致、沒有矛盾。

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰也說，侯友宜並未改口。他說，美方關心這件事是必然的，但並非美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處直接打電話詢問，是透過人詢問，想確認真實想法，他據實說明。

金溥聰說，他向美方強調「我們有我們的立場」，並在回覆中說「我們是候選人，我們現在如果是總統，當然一定最大的指導方針就是過去所說的no surprise diplomacy，不意外的，但是現在在選舉，我們不會說美國人要我們做什麼，他們也不會做這樣的事，而且我們的政策基本上是正確的，我們追求的是和平。」

「我們選舉有我們自己的立場，有我們自己的政策。」金溥聰說，侯市長看起來很客氣禮貌，但心中是很堅定的；侯友宜政策是正確的，追求的是和平，前提是以兩岸和平穩定。

2024大選 總統大選 侯友宜 兵役 金溥聰

延伸閱讀

百位前現任立委力挺侯友宜 王金平：侯友宜是大隻雞慢啼

王金平號召立委挺侯友宜 賴士葆：動員起來不可忽視

「厚友誼」150人力挺 侯友宜：當選重啟兩岸和平穩定

侯友宜後援會成立 傳郭台銘將獨立參選？王金平這麼看

相關新聞

國家名稱搖擺不定、持續迴避憲法…賴清德論兩岸 留更多問號

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，盼藉由知名外媒的傳播力，在國際間打出一記漂亮驚嘆號，但「和平繁榮四大支柱」通篇多不...

洪秀柱重申不可能「換侯」 但憂只要三腳督國民黨就會輸

國民黨前主席洪秀柱今晚出席由立法院前院長王金平所舉辦「厚友宜後援會」成立大會。洪受訪時被問及是否可能「換侯」，洪秀柱強調...

王金平喻侯友宜「大隻雞慢啼」 賴清德風光一時做未久

立法院前院長王金平今晚舉辦「厚友宜後援會」，超過150名前現任立委蒞臨。王金平在致詞表示，能帶來台海和平、台灣安全的就是...

泛藍立委挺侯友宜 洪孟楷：王金平發揮一錘定音的角色

立法院前院長王金平今晚領銜，為國民黨總統參選人侯友宜衝刺選情，成立「厚友誼」立委後援會，邀請眾多前任立委、現任立委與會。...

黃國昌、館長邀16日上凱道 郭辦：願意共襄盛舉

網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌號召民眾16日上凱道遊行，陳之漢今天表示，鴻海創辦人郭台銘確定出席。郭辦表示，有...

厚友誼後援會 王金平挺侯「大隻雞慢啼」

國民黨總統參選人侯友宜日前表態「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，昨天出席立法院前院長王金平籌組的「厚友誼後援會」成立大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦