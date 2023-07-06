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被問郭若參選？ 侯友宜：江湖在走 信守要有

聯合報／ 記者張睿廷劉宛琳歐陽良盈屈彥辰／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜。記者張睿廷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者張睿廷／攝影

國民黨中常會雖已通過徵召新北市長侯友宜參選總統，但鴻海創辦人郭台銘動作不斷，並屢屢傳出中常委要在中常會提案「換侯」。國民黨主席朱立倫昨天嚴正駁斥說：「絕無可能，也不必炒作。」朱立倫表示，全黨一定是目標一致，大家團結努力，堅定信念讓侯友宜當選，讓兩岸和平，讓大家過好日子。

與郭台銘友好的屏東縣議長周典論女兒、國民黨中常委周孟蓉昨天受訪也澄清，沒有要提案換侯；新北市議長、中常委蔣根煌也說，絕對沒有這件事，「黨主席朱立倫也有在講，絕對不可能（換侯）」。

被問到郭台銘若獨立參選，侯友宜昨天說「江湖在走，信守要有」，他跟郭台銘都是拜關公，講的是重情重義重承諾，一定會跟郭台銘並肩作戰。

民眾黨前立委蔡壁如昨表示，郭台銘這一、兩天可能就會決定要不要獨立參選。她並說朱立倫曾與民眾黨主席柯文哲「接觸過」，但打電話約柯「喝咖啡」的人是否能代表朱，她也不確定，只知道大家有曾經想坐下來談，但一直都沒談。

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