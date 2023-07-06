新聞眼／宣稱心繫兩岸和平的人 該歸隊了

侯友宜日前端出接受合乎中華民國憲法的「九二共識」的兩岸主張，推動台海和平穩定；賴清德昨也提出「和平四大支柱」、支持兩岸現狀。藍綠兩岸政策揭牌，侯友宜明確表態拒絕一國兩制，但賴清德不斷微調「務實台獨」路線卻仍說不清與台獨有什麼不同？以及如何避免讓台灣成為戰場。

賴清德表態支持維持兩岸現狀，但民進黨執政七年多，兩岸現狀是互不往來、溝通中斷，持續對立與緊張、敵意螺旋上升；蔡總統主張「備戰才能避戰」，要強化自我防禦、要人民為上戰場作準備，連美國共和黨總統候選人都倡議要讓美國步槍協會來台開設分部、讓每個台灣家庭擁槍，以此嚇阻大陸侵台，試圖透過備戰來避戰，戰爭風險卻日益升高。

國民黨主政時期，兩岸領導人首次見面世紀之握、為和平搭橋，兩岸在馬英九執政時簽署各項經濟協議，特別是兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ），迄今蔡政府仍享受其紅利。兩岸暫時擱置主權爭議展開交流合作，與現今兩岸劍拔弩張的景況截然不同。

曾是台灣經濟總規畫師、致力推動兩岸經貿合作的蕭萬長現身力挺侯友宜，為侯的兩岸政見主張大力背書。蕭是兩岸經濟合作交流的推手，也是見證者，他肯定侯的兩岸論述中肯穩健務實，相信「鐵漢市長」當選總統後定能捍衛中華民國、造福台灣人民，台灣和平指日可待。王金平也說，讓大家團結在一起，要力挺的是能帶來台海和平、台灣安全的侯友宜。

士氣低迷許久的藍營，昨天終於展現團結大氣勢，正是因侯友宜清楚表態的兩岸和平路線為明年總統大選定錨。美中強權對抗，台灣沒選邊站的本錢；兩岸對話交流、台美安全合作，才能確保台灣最大利益，台灣不能淪為美中大國博弈下的犧牲品。

國家安危繫於台海和平，藍營正走在致力和平的軌道，但團結都不一定贏，更遑論分裂，那些宣稱心繫中華民國、兩岸和平的政治人物，又有什麼理由不歸隊？