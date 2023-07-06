冷眼集／英系都挺賴？綠整合隱憂

民進黨總統參選人賴清德未受邀出席指南宮活動，讓民進黨派系整合問題再浮上檯面；雖然日前蔡英文總統親自出手讓小英之友會與賴清德相見歡，但並非所有英系重要成員都埋單。在總統大選民調與對手差距拉不開的情況下，對綠營選情無疑是記警鐘。

民進黨「英賴情結」源自二○一九年黨內總統初選結下的心結。四年過去了，如今能延續綠色執政，才是維繫共同利益的最大公約數，蔡英文對賴清德參選的態度也已「開綠燈」，近來賴陣營提出的學費補助政策，蔡政府能有效配合，政策面雙方溝通無礙，即是一例。

但蔡總統本人態度放軟，並不代表底下的禁衛軍「英系」都能心服口服。從最早在賴清德剛就任黨主席時，邀約各派系吃飯「獨漏」英系，到最近幾次立委提名小組會議英系代表都有缺席狀況，甚至連蔡親自邀約的賴清德與小英之友會幹部會談，關鍵人物黃承國同樣未出席，早已透露出不尋常的政治訊號。

立委選戰上，綠營在台北市內湖南港選區出現分裂危機，來瓜分民進黨票源的基進黨立委參選人吳欣岱，背後支持勢力同樣被指涉就是英系，其服務處成立時，前來祝賀的不是別人，正是小英之友會榮譽總會長陳時中與同具英系色彩的內政部前部長徐國勇；寧可綠營少一席立委，也要拉下友好賴清德的高嘉瑜，背後原因固然複雜，但難免讓人聯想是派系整合問題失調衍生的恩怨。

最多人亂丟垃圾之處，才要公告「禁止亂丟垃圾」。同理，陳時中、賴競辦三不五時重申「一加一大於二、整合絕對沒問題」，實務面卻不見作為，感覺就是「整合問題大條」。如何真正整合黨內所有力量，考驗賴的智慧與身段。