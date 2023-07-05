柯文哲：少子化徵兵有困難 應以募兵為主

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，中共犯台應是以網路、制空及制海等高科技兵種，一年役期仍不夠，但台灣面對少子化問題，徵兵有困難，未來應以募兵為主、徵兵為輔，才是比較健全的國防政策。

柯文哲昨天應彰化縣議會議長謝典林邀請到縣議會與運動員座談，對於侯友宜主張確定兩岸穩定和平後就恢復四個月兵役，柯說，侯友宜恐怕要跟美國在台協會（ＡＩＴ）解釋。

柯文哲表示，從務實角度來看，如果中共有一天對台灣攻擊，預期先是網路、制空、制海，再來才是登陸戰；台灣面對中共攻擊的企圖，要以網路、空軍及海軍為優先，但這些都是高科技兵種，役期不要說四個月，一年都不夠。

柯文哲說，目前兵役從四個月變為一年，這是因應美方建議的應急措施，先要解決這個問題，在此條件下，台灣的國防架構恐怕要重新考慮。