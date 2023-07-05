綠營：選舉改變侯友宜

蔡英文總統去年宣布義務役役期從四個月恢復為一年，國民黨總統參選人侯友宜前天接受電視台專訪表示，只要他當選，在確定兩岸穩定和平下，就恢復為四個月兵役。民進黨立委蔡適應表示，國民黨主席朱立倫及國民黨立法院黨團都支持兵役延長一年，侯否決黨中央跟黨團決策，還稱兩岸沒有紛爭才恢復，根本胡說八道。

對於侯友宜說法，總統府及民進黨總統參選人賴清德陣營都沒有公開回應。但賴清德昨接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（ＲＳＣ）主席赫恩（Kevin Hern）率領的訪問團表示，面對中國威脅，台灣除了做好準備，增強國防武力，也希望與民主陣營站在一起共同發揮威懾力量，並期盼美國持續提供台灣必要武器且及時送達。

行政院副院長鄭文燦昨出席論壇時受訪表示，侯友宜為選總統做了很大的改變，陷入另外一種極端，這跟大家所認識的「侯市長」確實不太一樣，都是因為選舉而改變了侯友宜，作為一個國家領導人的準備工作，必須穩健領導國家往前走，「陷入另外一種極端是不好的」。