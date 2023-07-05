聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營：選舉改變侯友宜

聯合報／ 記者丘采薇林縉明洪哲政鄭媁／台北報導

蔡英文總統去年宣布義務役役期從四個月恢復為一年，國民黨總統參選人侯友宜前天接受電視台專訪表示，只要他當選，在確定兩岸穩定和平下，就恢復為四個月兵役。民進黨立委蔡適應表示，國民黨主席朱立倫及國民黨立法院黨團都支持兵役延長一年，侯否決黨中央跟黨團決策，還稱兩岸沒有紛爭才恢復，根本胡說八道。

對於侯友宜說法，總統府及民進黨總統參選人賴清德陣營都沒有公開回應。但賴清德昨接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（ＲＳＣ）主席赫恩（Kevin Hern）率領的訪問團表示，面對中國威脅，台灣除了做好準備，增強國防武力，也希望與民主陣營站在一起共同發揮威懾力量，並期盼美國持續提供台灣必要武器且及時送達。

行政院副院長鄭文燦昨出席論壇時受訪表示，侯友宜為選總統做了很大的改變，陷入另外一種極端，這跟大家所認識的「侯市長」確實不太一樣，都是因為選舉而改變了侯友宜，作為一個國家領導人的準備工作，必須穩健領導國家往前走，「陷入另外一種極端是不好的」。

2024大選 總統大選

延伸閱讀

侯友宜上節目拋恢復4個月兵役 藍營人士爆：黨中央事前不知情

侯友宜核能立場反覆 應正面解答各項疑點

侯友宜首度表態九二共識 國台辦說話了

總統民調持續落居老三 侯友宜喊：低的時候不需要氣餒

相關新聞

侯友宜：未反對1年兵役 反對的是「三加一兵役」政策

國民黨總統參選人侯友宜前天提到確定兩岸關係穩定後，兵役就恢復四個月，引發各界討論。侯友宜競辦昨天發出聲明，侯也舉行記者會...

柯文哲：少子化徵兵有困難 應以募兵為主

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，中共犯台應是以網路、制空及制海等高科技兵種，一年役期仍不夠，但台灣面對少子化問題，徵兵有...

侯提「合乎憲法九二共識」 柯：不要執著名詞

國民黨總統參選人侯友宜拋出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，首度對九二共識表態，民眾黨總統參選人柯文哲昨說，他一貫主張...

藍中常會 今無「換侯」 提案

國民黨七月廿三日全代會將正式通過二○二四年總統候選人侯友宜提名案，全代會前，「換侯」、要侯「自己退」的反侯力量仍未放棄最...

綠營：選舉改變侯友宜

蔡英文總統去年宣布義務役役期從四個月恢復為一年，國民黨總統參選人侯友宜前天接受電視台專訪表示，只要他當選，在確定兩岸穩定...

新聞幕後／不受影響 「侯友宜一定會訪美」

國民黨總統參選人侯友宜三日在電視專訪中對九二共識表態，同時釋出「確定兩岸和平穩定以後」就恢復四個月兵役。昨天侯競辦及侯友...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦