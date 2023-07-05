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新聞幕後／不受影響 「侯友宜一定會訪美」

聯合報／ 記者侯俐安張睿廷／新北報導
國民黨總統參選人侯友宜昨晚出席北市嘉義同鄉會侯援會，鄉親熱情高喊侯總統！凍蒜！記者蘇健忠／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨晚出席北市嘉義同鄉會侯援會，鄉親熱情高喊侯總統！凍蒜！記者蘇健忠／攝影

國民黨總統參選人侯友宜三日在電視專訪中對九二共識表態，同時釋出「確定兩岸和平穩定以後」就恢復四個月兵役。昨天侯競辦及侯友宜都強調，恢復四個月兵役「前提是要建立在兩岸處於和平穩定關係」。據了解，侯陣營十七小時後再回應，關鍵在於專訪發言引發美方高度關切。

對於兵役回復四個月說法，傳出可能影響原訂九月訪美時程與層級，近侯人士指出，侯友宜一定會訪美，以目前的情勢來看，七月不太可能會訪美，時間會落在八、九月以後，團隊目前正在積極規畫中。

侯友宜在前天專訪中針對民進黨提出「大學兵役三加一方案」，表達「現階段民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役一年，我當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，確定兩岸穩定和平以後，我就恢復四個月」。

據悉，該專訪早就邀約，侯陣營也已研擬談話參考資料，但歷經一個多月，內容數次調整。在事前討論中，各方利弊得失多次明確討論，針對兩岸、兵役回應，是否產生後座力、如何損害控管，也有不同意見。最終版本明確納入前提是「兩岸處於和平穩定關係」，最後由競辦執行長金溥聰定案，並非貿然提出。

專訪過程中，侯友宜談及兵役延長的時候，確實有在「恢復四個月（兵役）」之前，說出前提是「確定兩岸穩定和平」。但是在時間壓力下，前提輕輕帶過，過度濃縮，也使前提「被淡化」。引發外界質疑後，侯競辦因而緊急滅火。

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