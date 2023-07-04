侯友宜核能立場反覆 應正面解答各項疑點

核一到核四全都要，侯友宜核能立場反覆？國民黨總統候選人侯友宜3日接受專訪表示，核一、二、三都應延役，核四經評估考量重啟。針對核一乾貯廠爭議，過去新北市府不願通關，曾遭法院判處新北市府敗訴定讞；2021年面對核四公投時，侯友宜的回應是「誰能處理核廢料？」但日前卻又拋出重啟核四的主張。

核一核四全都要

「我要再次說清楚，我從來沒有反對過核電，核能絕對是能源選項之一，」侯友宜3日接受中廣董事長趙少康專訪時表示，會以務實態度，面對能源政策問題，他的能源政策就是：確保供電穩定，保障國家能源安全，並積極落實減碳。

他更強調，核一、核二要根據國際標準安檢測試，且安全無虞後，依法延役20年；核三機組明後年到期，必須要準備延役。核四則要經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟核四。

新北卡關核一、核二

針對侯友宜重啟核一、核二的論述，台電馬上跳出來打臉說，核一機組使用過的核廢料仍在爐心無法取出，但乾貯設施完成10年，13次送件都被新北市卡關，甚至司法判決敗訴。侯友宜6月受訪時仍說，要求水土保持計畫，需重擬重送相關計畫，台電直呼：「卡乾貯又要重啟核一，自我矛盾令人費解」。

台電進一步指出，2015年時就開始向新北市府申請核二乾貯工程啟動所需的廢水污染削減計畫，但始終未獲同意，以致乾貯廠無法興建，導致最後核廢料無處放置，反應爐無法更換燃料，核二1號機甚至提早半年停機，此事經法院判決，已是台電勝訴定讞。

現在才支持核四

行政院副院長鄭文燦4日接受媒體聯訪時也表示，侯友宜面對核一、核二的乾貯設施、水保設施，一個擋了八年、一個擋了十年，在處理核廢料的安全上，新北市政府是不負責任的。他更呼籲，不管是除役方案或者重啟方案，核廢料安全處理一定是前提，希望侯友宜在這一方面，能夠扮演一個負責任的首長角色。

在2021年重啟核四公投案時，國民黨傾力支持通過，但作為地方首長的侯友宜卻始終沒有表示支持，讓部分藍營支持者對他相當失望。然而，現在侯友宜卻改口明確表示，「確保萬無一失，就可以重啟核四」，不免讓外界懷疑，侯友宜是為了爭取選票，才喊出重啟核四。

應提具體規劃

侯友宜5月30日於龍舟錦標賽記者會接受媒體聯訪說，「核能就是我的選項，在多元配比裡面的一種」，2025的非核家園確實是做不到，他的能源政策白皮書會公布明確的能源配比與方式，也包括核一到核四，並於7月份會提出完整的論述。

面對種種核能爭議，侯友宜需正面回應核廢料處理、重啟專家評估的具體時程，或立場為何反覆等議題，因為核能勢必成為未來藍營能源議題的攻防焦點。

國民黨總統候選人侯友宜（左）3日接受專訪時表示，核能絕對是能源選項，強調核一、二、三都應延役，核四經評估考量重啟，卻慘遭外界打臉。（侯友宜臉書）

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