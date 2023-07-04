侯友宜首表態：接受合乎中華民國憲法的九二共識

國民黨總統參選人侯友宜昨天首度對九二共識表態，「接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，也反對蔡英文總統汙名化的九二共識，一切照中華民國憲法來做」，他表示當選總統會努力確保兩岸穩定和平。針對蔡政府的一年兵役政策，侯承諾確定兩岸關係穩定後，就恢復四個月兵役。

主張很清楚 兩岸路線沒變過

侯友宜昨天接受ＴＶＢＳ「少康戰情室」主持人趙少康專訪，針對治安、兩岸、核能與兵役等議題表態。他強調，若當選總統，將恢復特偵組，把國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）打掉重練；除了核一、核二、核三延役，核四經國際專家評估確保萬無一失就可重啟。

國民黨徵召侯友宜參選總統以來，侯的兩岸論述是否提及九二共識備受關注。他昨天首度表態，「我接受合乎中華民國憲法的九二共識」。他說，他的論調非常清楚，就是按照中華民國憲法及兩岸人民關係條例，法治、透明跟公開，面對全國民眾。侯並強調，他的兩岸路線沒有轉變過。

兩岸穩定後 恢復四個月兵役

侯友宜表示，所謂中華民國憲法的九二共識，它的內涵是兩岸互不承認主權、互不否認治權，非常清楚，絕對不是一國兩制的九二共識，更絕對不是蔡英文汙名化的九二共識；中華民國憲法這樣規定，就照這樣來，當時人家問，他就說依照法律，互不承認主權、不否認治權，已經相當清楚。

針對近期民進黨政府提出「大學兵役三加一」，侯友宜指出，他反對「三加一」方案，該方案男生可以、女生不行，大學的學制被搞亂，教育資源分配不公平，也壓縮學生學習時間，完全行不通。

侯友宜說，民進黨現階段把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役一年，「我當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，確定兩岸穩定和平以後，我就恢復四個月（兵役）」。他說，這是他的態度，兩岸是重中之重。

何謂「和平穩定」？侯表示，當年為千島湖事件，他是中華民國第一個到大陸跟公安接觸的警官，靠的就是相同語言，彼此信任、務實交流，建立很好關係，多往來才會變好朋友，若老死不相往來，沒事也會變有事。

團結郭韓 「相信哀兵必勝」

對於鴻海創辦人郭台銘可能參選，侯則說，郭是拜關公的，重情重義重承諾，兄弟就是相挺，沒什麼好說的，他和郭有同樣信仰，面對中華民國最關鍵的時刻，大家一定會共同面對；他會盡最大誠心誠意，再度努力，讓大家二○二四能團結在一起。

至於高雄市前市長韓國瑜，侯友宜表示，當年也知道韓國瑜參選很辛苦；他也會檢討，如果做得不夠好，請大家多多批評、指教、包涵。

民調下滑要如何衝回來？侯友宜說，他不斷擴充團隊，請國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，「我相信哀兵必勝」，這場仗才剛開始，他會全力以赴，絕對會讓中華民國贏回來，讓兩岸穩定下來。