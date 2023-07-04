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郭台銘參選？ 空戰陸戰齊發

聯合報／ 本報記者／連線報導

鴻海創辦人郭台銘周日在臉書提出高教政策看法，引發外界關注是否會獨立參選總統。據了解，郭台銘本月開始「空戰、陸戰齊發」，除將持續拋出國政議題，也會持續拜會國民黨立委參選人，維持自己的政治影響力。至於是否參選，郭台銘最晚會在九月十七日（獨立參選最後登記日）前做出決定。

郭台銘昨天趕場台南、高雄密集拜訪國民黨多名立委參選人，他首站到參選立委的台南市議員王家貞服務處拜訪，郭台銘說，四月到台南時王家貞陪他跑一天，當時答應她下次再來台南第一個要到這裡，所以來履約，「再次回到江湖的第一站，就選擇台南」。

昨天郭還到高雄左營舊城鳳邑城隍廟參拜，參選立委的市議員李眉蓁到場接待，郭台銘與李等人會談卅分鐘，與近百名郭粉打招呼。

郭台銘昨晚在臉書表示，關鍵時刻，他願盡棉薄之力，協助優秀的參選人們；幫助所有前線戰將，並努力為台灣現有困境找尋解方，就是他目前最重要的角色。

（記者劉宛琳、修瑞瑩、卜敏正、楊適群、張已亷、林伯驊、卜敏正、鄭惠仁）

2024大選 總統大選 郭台銘 李眉蓁

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