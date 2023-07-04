新聞眼／侯友宜兩岸主張 直球對決賴清德

千呼萬喚，國民黨總統參選人侯友宜昨天提出兩岸主張，他奉「中華民國憲法」為圭臬，視為兩岸主張的最高原則，他具體論述九二共識的內容和涵義，與前總統馬英九的主張並無二致，更強調藍營準備重返執政、維繫兩岸和平發展的大戰略。

侯友宜說，他「絕對支持在合乎中華民國憲法下的九二共識」，支持「兩岸互不否認治權，兩岸互不承認主權」。這其實就是九二共識「一中各表」的精神涵義。而這個「一中」，依照中華民國憲法規定，就是中華民國。

當年沒有「一中各表」，就不會有九二共識，也不會有辜汪會談，而辜汪會談證明九二共識存在與功能。馬英九今年稍早訪陸也提到中華民國、九二共識與憲法，還有他曾任「中華民國的總統」，這就是九二共識，一中各表的具體實踐。

民進黨長期汙名化「九二共識」為「一國兩制」，直指「一中」就是「中華人民共和國」，一再要求侯友宜表態是否支持九二共識，就是要將過去扣在馬英九頭上的賣台帽子，繼續讓侯友宜「傳承」，只待侯承認九二共識，便請君入甕，再加以抹紅，意圖把總統大選打成「抗中保台」的戰爭。侯友宜看穿民進黨的陰謀，當然不願落入民進黨的陷阱，遲未表態，只是在等待最佳時機。

披上國民黨戰袍出征後，侯友宜昨天首次接受媒體專訪，正式端出兩岸主張，沒提「一中各表」，但更強調他支持的是「合乎中華民國憲法的九二共識」，絕對不是大陸主張的「一國兩制」，也絕不是民進黨汙名化的九二共識。侯的兩岸主張，承繼馬英九的和平路線，還多設一道防火牆，拒絕九二共識被汙名化，落入「一中就是賣台」陷阱。

我國在一九九七年修改憲法，依照中華民國憲法，兩岸關係是大陸地區與台灣地區的關係，兩岸互不否認治權，中華民國領土涵蓋台澎金馬及大陸，一中就是中華民國。侯友宜參選的是中華民國總統，遵循中華民國憲法，理所當然。

反觀蔡英文總統是向中華民國憲法宣誓就任的總統，憲法明定「總統為國家元首，對外代表中華民國」，但蔡總統常常不講「中華民國」，而是稱我們的國家為「中華民國台灣」。

侯友宜以中華民國憲法為藍本支持九二共識，反對中共所提「九二共識等於一國兩制」，也反對綠營迴避憲法一個中華民國、兩個地區的概念，用「一個支持加兩個反對」，把兩岸主張一次說明白，提出合憲、務實且合乎現今政局的大戰略。

民進黨一直逼迫侯表態，如今侯直球對決提出兩岸主張，反對九二共識的蔡總統承不承認中華民國憲法？肩負綠色政權維繫重任的民進黨總統參選人賴清德，是要承認中華民國憲法下的現狀，還是要力主修憲？賴必須對選民說清楚、講明白。