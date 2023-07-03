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7月16日凱道集會 柯文哲下令黨公職以個人名義參加

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌、網紅「館長」陳之漢共同發起「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會，今天上午黃國昌（右）與館長（中）前往民眾黨黨部致送邀請函，由台灣民眾黨主席柯文哲（左）親收。 記者邱德祥／攝影
台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌、網紅「館長」陳之漢共同發起「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會，今天上午黃國昌（右）與館長（中）前往民眾黨黨部致送邀請函，由台灣民眾黨主席柯文哲（左）親收。 記者邱德祥／攝影

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌、網紅「館長」陳之漢共同發起「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會，今天上午兩人親自將邀請函送到台灣民眾黨，黨主席暨總統參選人柯文哲親自接受，並透露已通知黨公職，下令當天用個人名義參加，表達對居住正義和司法改革的支持。

黃國昌表示，感謝柯文哲親自接受7月16日凱道集會邀請函，上次在凱道舉行記者會後，工作人員開始展開作業，台灣民眾黨是第一個回覆，同時表明今天上午9時較為方便，後續兩個行程也都是尊重中國國民黨、民主進步黨各自所回覆的時間。

黃國昌說，今天遞送邀請函要傳達的訊息是「公平正義救台灣」，無論在司法改革或居住正義，不分黨派、立場是台灣全民共同的價值。因為時間關係，今天無法到立法院四個黨團遞交邀情函，會再寄送，邀請四黨團派代表或號召各自支持這些訴求的朋友參加集會。

黃國昌指出，2017年司改國是會議裡，政府承諾妨礙司法公正罪、吹哨者保護機制等重要法案，為何過了六年，在立院的進度幾乎是零？是行政機關有意杯葛、還是執政黨完全不想過這個法案？或是立法院中有人對這些打破權貴司法、不法關說司法的人予以嚴懲立場有意見？歡迎四黨團派代表到凱道向人民說清楚，這兩個訴求不分黨派，關乎台灣未來，誠摯邀請各界參加。

柯文哲說，他卸任台北市長後走訪台灣各地，對全台民意走向有所了解，目前台灣年輕人最關心的就是找不到好的工作、薪資過低，另外就是高房租、高房價。另，從統計數字看來，台灣民眾對司法人員的信任度很低，司法改革是人民內心的渴望，蔡政府七年多來著墨不多，因此聽到黃國昌提到，才會說「你來做就好」。

2024大選 總統大選 柯文哲

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