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千人造勢會 柯文哲挺進中台灣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
「中區台灣選哲之友會」昨天成立，民眾黨總統參選人柯文哲（右二）批民進黨政府失能、大撒幣、製造仇恨。記者陳秋雲／攝影
「中區台灣選哲之友會」昨天成立，民眾黨總統參選人柯文哲（右二）批民進黨政府失能、大撒幣、製造仇恨。記者陳秋雲／攝影

「中區台灣選哲之友會」昨天在台中成立，這是民眾黨總統參選人柯文哲中南部第一場千人造勢大會；柯批民進黨政府失能、大撒幣、製造仇恨，也再提台灣應成為中美溝通橋梁而不是中美對抗棋子，要在夾縫中尋找平衡點、尋求最大利益。

柯文哲表示，巴菲特把台積電股票賣掉就是個警訊。他說，理論上台灣不會發生戰爭，但擦槍走火的危險一直存在，參選總統是希望台灣是個美麗之島「福爾摩沙」，而不是外國媒體所說的「全世界最危險的地方」。台灣應是個團結和諧的國家，不應該是個分裂、仇恨的國家，但到了選舉就充斥仇恨與分裂；他知道仇恨是最便宜、最有效的動員工具，但執政者不應如此。

他說，這幾個月走訪台灣，各地缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才；前陣子缺蛋，現在變成蛋太多，這表示政府有失能的現象，「怎麼會搞到蛋太多需要銷毀，農委會一定有什麼地方不對勁」。而台灣前瞻計畫八千四百億元，「你告訴我們這錢怎麼花的？」防疫特別預算八千四百億元，但怎麼搞到最後疫苗送的比買的還多？

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