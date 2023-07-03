服貿不重談 賴清德主打蔡總統政績牌

民進黨總統參選人賴清德昨天出席「新動力信賴台灣後援會」成立大會，細數長照及育兒政績。他拿蔡英文總統與前總統馬英九比較，強調蔡總統當選後，民進黨政府做得比較多、比較好。

他說，馬英九時代，全國長照據點七二○多個，現在一萬多個；長照服務員本來一、二萬人，現在九萬多人；照服員薪水也提高。另外，馬政府一年長照預算五十多億元，現在六五○多億元，政府「長照2.0」有九成民眾滿意。他也提到育兒補助及最近拋出的補助私立大學生學費。

另外，出席「全國醫界信賴台灣後援會」時強調自己出身醫界，擔任總統必然跟非醫界的總統不同，懇請全國醫界支持他一起打造「健康台灣」。

他說，二○二五年後，台灣六十五歲以上人口比率超過百分之二十，他的目標是讓台灣人縮短「不健康年數」。

他也提到在政治上會竭盡所能維持台海和平現狀，不能接受一個中國原則及九二共識；在經濟發展上，也不能重談服貿。他說，台灣已成功走入國際市場，二○一一年台商對中國大陸投資是一四六億美元，二○二一年只剩下五十幾億美元，「台商因為中國政治環境不穩定，用腳做出決定，我們若沒有用願景讓台灣企業走入世界，反而走回頭路、走回一中市場簽服貿，絕對是錯誤的路線。」