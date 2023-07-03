新聞分析／倒數194天 侯友宜2.0拚突圍

國民黨台北市黨部昨天舉辦二○二四選舉造勢大會，總統參選人侯友宜壓軸出場，廿分鐘演講展現自信，三箭齊發瞄準蔡政府軟肋，並射向民進黨總統參選人賴清德。

侯友宜第一箭瞄準「兩岸和平」，連結前總統馬英九兩岸政策及他自身參與兩岸合作打擊犯罪，透過馬執政時和平穩定的兩岸，對比蔡政府八年「兵凶戰危的時刻」，定調大選是「和平與戰爭的選擇」。

第二箭鎖定「穩定的能源」。侯昨再度強調「核電絕對是我的選項」，更明確表示核三不除役、核二延役，核一經專家評估後可啟動就再啟動，凸顯蔡政府能源政策不當。

第三箭則是強調自己是基層打拚上來的公務員，除質疑民進黨「這幾年有用人唯才嗎」、為全國公務員發聲，更強調自己是專業除弊者，當選後將組成「比特偵組還專業的」查清楚所有弊案。

選戰倒數一九四天，侯友宜在民調下滑下，情商國安會前秘書長金溥聰操盤總統大選，繼前天對高雄市前市長韓國瑜遞出橄欖枝，昨推崇馬英九執政時期讓兩岸穩定，「侯友宜2.0」展現團結藍營再出發的氣勢，力圖翻轉戰局。