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侯友宜提「核一廠能再啟動就啟動」

聯合報／ 記者張睿廷劉宛琳林麗玉／台北報導
國民黨昨天舉辦總統暨立委參選人造勢大會，總統參選人侯友宜（右五）、前總統馬英九（右四）、黨主席朱立倫（左五）、台北市長蔣萬安（左四）、台北市前市長郝龍斌（右三）與北市七位立委參選人一同高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影
國民黨昨天舉辦總統暨立委參選人造勢大會，總統參選人侯友宜（右五）、前總統馬英九（右四）、黨主席朱立倫（左五）、台北市長蔣萬安（左四）、台北市前市長郝龍斌（右三）與北市七位立委參選人一同高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天談兩岸政策，強調前總統馬英九的兩岸政策穩定，他會跟著歷任前輩往前走；他也再度批評民進黨能源政策，明確表示核三廠不除役、核二延役，核一廠若經專家評估能再啟動就再啟動，也會明確告訴大家他上任總統後的能源配比。

國民黨北市黨部昨舉辦「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統參選人侯友宜與立委參選人造勢大會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、台北市長蔣萬安等上千人出席，馬英九主動擁抱侯友宜，讓現場團結氣氛沸騰。

侯友宜致詞表示，身為國民黨總統參選人，有責任扛起兩岸穩定責任，他會繼續走國民黨原有政策、原有方向。他說，馬英九任內簽了兩岸合作打擊犯罪機制，見證兩岸只要在對等尊嚴下務實交流溝通，就可讓兩岸和平穩定下來，「馬總統就是最佳的帶領者」，他會跟著歷任前輩繼續往前走。

「政治支票亂開，民不聊生；講非核家園，不缺電可能嗎？」侯說，民進黨非核家園的再生能源占比百分之廿，現在連百分之十都做不到，這已是國安問題，不趕快扭轉過來，民生產業將面對更嚴峻挑戰。

他說，我國面臨的是全世界的減碳、全世界的競爭、全世界物價飛漲，電價再調漲，生活怎麼過？他上任後會重新調整能源配比。他並強調，在核安妥善處理下，核電絕對是他的選項；安全、穩定、減碳是他能源政策的三大原則，核三不能讓它除役、核二也希望延役、核一經專家評估若能再啟動就啟動，把所有核電做為乾淨能源的最佳選項，讓電價下來，基載電力永續。

侯友宜也說自己是專業除弊者，「這八年搞了多少弊案？結果有沒有人去動它、查它？」他要找對弊案有深入了解的，組成比特偵組還專業的，將所有弊案查清楚。

馬英九則批民進黨根本就是「桃花黨」，性騷案層出不窮，他也深信鐵腕硬漢侯友宜當選總統後，一定能清查民進黨所有的弊案和醜聞；郝龍斌也批民進黨執政八年就是「腐敗至極、吃香喝辣」。蔣萬安說，團結就沒有克服不了的困難，也沒有打不敗的敵人。

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