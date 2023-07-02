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侯友宜和韓國瑜同框還不夠 學者揭整合這人難度更高：要展現更多誠意

台灣醒報／ 記者陳奕劭╱台北報導
國民黨黃復興黨部昨天在台北市玉喜飯店舉行成立67週年暨動員大會，國民黨主席朱立倫（右）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、高雄市前市長韓國瑜（左）等人受邀出席，侯友宜致詞時兩人站在一旁。記者許正宏／攝影
國民黨黃復興黨部昨天在台北市玉喜飯店舉行成立67週年暨動員大會，國民黨主席朱立倫（右）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、高雄市前市長韓國瑜（左）等人受邀出席，侯友宜致詞時兩人站在一旁。記者許正宏／攝影

國民黨難以化解郭台銘韓國瑜的心結！雖然侯友宜周六中午參加黃復興餐會與韓國瑜同框，隨後並在臉書上傳「做不夠多、不夠好」的表白。但學者受訪時認為，侯友宜、朱立倫的身段仍須放得更軟，才能化解韓與韓粉之間的心結，至於要整合郭台銘更困難百倍，郭跟柯文哲合作機會反而更大。

韓、郭心結難解

由於侯友宜在多次民調排名第三，落後柯文哲、賴清德等人，一般認為是未能凝聚藍營內部支持之故，其中郭台銘、韓國瑜兩人尚未歸隊支持，讓不少藍營選民改支持柯文哲。

郭台銘、韓國瑜都是實力派政治人物，他們在藍營內部有許多忠實粉絲力挺。但因韓國瑜4年前選總統，侯友宜忙於市政而未力挺，導致兩方存有不少心結，即使韓國瑜現在釋懷，但底下粉絲不一定會原諒。雖然侯友宜1日參加侯韓餐會後在臉書文說「過去做得不夠多、不夠好、讓大家反省與檢討」，但學者認為，他必須展現更大的誠意，才有望化解與韓陣營之間的心結。

韓侯會面聊勝於無

臺灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥分析，韓侯「會面效果聊勝於無」，雖然效果有限，有總比沒有好。相比郭台銘，韓國瑜有來參加餐會，代表他對黨釋出善意，未來整合他難度較低，但曲兆祥提醒，韓國瑜與韓粉不同，整合他成功不代表能讓韓粉滿意，所以未來有友宜須釋出更多面子與裡子給韓國瑜才是。

曲兆祥說，相比表面歸隊的韓國瑜，郭台銘問題更為棘手。近日有傳言指出，郭台銘擬參選總統，引發藍營內部震動。雖然郭台銘初選期間承諾他失敗會支持侯友宜，但是等到國民黨宣布侯友宜勝出後，郭陣營疑似不滿國民黨主席朱立倫初選制度不公，後來沒有明確歸隊願支持侯。曲兆祥表示，郭台銘當初來國民黨只想選總統，對國民黨感情較不深，因此整合他難度更大。

曲兆祥分析，郭台銘今年已72歲，而柯文哲年紀較輕，還有再度參選可能，未來應有機會促成「郭柯配」，主要是郭的財力使不少郭粉支持他選2024，假如未來郭台銘與民眾黨合作參選，將會帶來更大震撼。

朱立倫不夠積極

國民黨方面，朱立倫沒有積極面對初選提名後郭台銘與粉絲對朱立倫、侯友宜之間的不爽。侯友宜也低估過去選舉期間對韓國瑜的傷害，導致局面至今難以收拾。曲兆祥建議，藍應先整合韓、再整合郭，才有一線生機。

因此除了負責選舉的侯友宜、朱立倫等人須表現更多誠意外，郭台銘、韓國瑜與藍營之間必須展現更多智慧，才能讓深處選舉危機的國民黨陣營有絕處逢生的機會。曲兆祥指出，侯、朱、郭、韓、柯等人矛盾很深，整合不易。他警告，若2024年國民黨再敗，恐將要亡黨的準備。

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